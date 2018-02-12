Сирийская "жара", или Плохие новости для Кремля

Борислав Береза
народный депутат
12 февраля 2018, 14:56

Ситуация на Ближнем Востоке становится все более напряженной и очень неблагоприятной для Путина.

До выборов в РФ осталось меньше месяца, а ситуация на Ближнем Востоке становится все более напряженной

Небольшая информация для понимания того, что сейчас происходит на Ближнем Востоке.

Иран решил усилить свое влияние и военное присутствие в Сирии, в том числе и для того, чтобы использовать эту территорию, как плацдарм для разведки против Израиля. Вчера запустили летательный аппарат из Сирии на территорию Израиля, который был современным пропеллерным аппаратом иранского производства, имитирующим западные образцы. Его "вели" по радарам с самого начала, израильским радиолокационным войскам были известны и координаты вагончика в районе Пальмиры, из которого велось управление беспилотником.

Дождавшись, пока аппарат залетит на израильскую территорию (на которой он успел пробыть около полутора минут), вертолет "Апачи" израильских ВВС сбил его ракетой. Затем в воздух была поднята эскадрилья из четырех израильских самолетов F-16, которые нанесли удар по вагончику с пультом управления, не покидая израильской территории.

В ответ с сирийской территории был совершена атака по израильскому самолету. Ракетой С-200 улучшенного образца (в последнее время Россия модернизировала сирийские ракетные комплексы этого типа, улучшив их систему наведения и защитив ее от помех), сумела "закрепиться" на одном из самолетов и сбила его. Пилоты катапультировались и уже проходят курс реабилитации.

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В ответ на обстрел израильские ВВС провели настоящую атаку – они разбомбили более десятка военных объектов, как сирийских, так и иранских, в пригороде Дамаска и в других областях Сирии. В частности, уничтожены несколько батарей ПВО, оружейный склад, диспетчерская вышка на военном аэродроме и другие объекты. Кроме того, военное руководство Израиля не скрывает, что в ближайшее время будет силовое продолжение этой истории.

Кроме того, депутат Кнессета от партии "Сионистский лагерь", арабистка Ксения Светлова прокомментировала утренние события: "Ситуация в Сирии становится все сложнее. Израилю не хватает последовательной политики, четкой и самостоятельной линии по противостоянию с новым соседом на северных границах, - с Ираном. Стратегии, которая будет основана не на вере в то, что "российский хозяин" в Сирии будет заботиться о соблюдении интересов Израиля на наших границах. Правительство должно было готовиться к подобному развитию событий, и сейчас драгоценное время потеряно. Но лучше поздно, чем никогда. Впервые с 1982 года израильский самолет был подбит, судя по всему, сирийскими ПВО. Ракета, которая сбила самолет, российского производства, что ставит под вопрос объективность теплых отношений и многочисленных визитов в Москву. От наших союзников в США мы ждем однозначных заявлений и действий относительно происходящего в Сирии, - ситуация в стране чересчур сложна, чтобы США удалились оттуда, и израильский МИД должен объяснить это Вашингтону".

После всего этого Россия выступила с заявлением, в котором заявила об обеспокоенности за безопасность своих военнослужащих на территории Сирии и призвала все стороны "соблюдать ее безоговорочный авторитет".

А если учесть, что подтвердилась информация об уничтожении военной техники и расстреле сотен бойцов российской частной военной компании "Вагнер" в Сирии нанесенными США ударами, то ситуация на Ближнем Востоке становится все более напряженной. И очень неблагоприятной для Кремля. И надо помнить, что до выборов в РФ осталось менее месяца...

Борислав Береза, народный депутат

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Россия Сирия Иран Борислав Береза
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