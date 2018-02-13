Лукашенко определился со "стулом"

Бессменный правитель Беларуси Александр Лукашенко встревожен перспективой лишения Минска статуса международной переговорной площадки по ситуации на Донбассе. Правда, попытку убедить окружающих в нецелесообразности такого решения он совмещает с продолжением преследования украинского журналиста и прочими реверансами в адрес страны – агрессора, чем может лишь спровоцировать это лишение.

Так во вторник, выступая на заседании Совета безопасности страны (стало быть – речь о безопасности РБ), он заявил, что "по-прежнему с тревогой воспринимается развитие ситуации у нашего ближайшего южного соседа". Одного соседа, "гражданская война" и все вот это, что явно подразумевается, хотя и не произносится. В то время как на реального виновника "ситуации" в речи Лукашенко нет и намека.

"Беларусь продолжает обеспечивать необходимые условия для проведения регулярных заседаний трехсторонней контактной группы. В 2017 году состоялось почти 30 таких встреч" − сказал Александр Григорьевич далее, резюмировав, что "реальной альтернативы этой переговорной площадке на сегодняшний день не существует".

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Откуда такой вывод – не конкретизируется. Что, скажем, мешает рассматривать в качестве такой площадки Кишинев? Как представляется, в данном случае это вообще универсальное место для решения сразу двух похожих конфликтов с участием России. Вместе с тем, совсем не является секретом, как поднял "Минск" лично Александра Григорьевича. Из недавнего "последнего диктатора Европы" он едва ли не моментально стал рукопожатным хозяином международных переговоров, допущенным "варить кофе ведрами" мировым лидерам, за что те стали охотно прикрывать глаза на шалости Лукашенко в собственном государстве.

Но бог с ними с западными. За обещание не нападать вместе с Россией и (или) с территории РБ, военно-техническое и топливное сотрудничество Украина долгое время не сильно возмущалась откровенно антиукраинскими голосованиями Беларуси в ООН и других международных организациях и прочих провокациями. (Вроде обвинений в подготовке государственного переворота в РБ – рассыпавшееся в последствие дело "Белого легиона"). Не удивительно, что белорусское руководство начало наглеть, скатываясь уже захвату заложников, к которому уже можно смело отнести похищение на территории Беларуси и передачу россиянам Павла Гриба и аппликацию шпионской "уголовки" против журналиста Павла Шаройко. Над последним, что показательно, суд начался именно в эти дни. Закрытый суд: никогда именно он начался, никто судья и обвинители – ничего не сообщается. Известно только, что рассматривается дело Верховным судом.

Зато Александр Григорьевич в ходе обсуждаемого заседания Совбеза, говоря о возможности переноса переговорной площадки, не преминул похвастаться своей информированностью.

"Полагаю, что, несмотря на различные и достаточно неожиданные заявления (для общественности, может быть, неожиданные, а для меня это вполне ожидаемые заявления)…", − сказал Лукашенко, возможно, и полагавший, что играть в поддавки с ним будут бесконечно, а потом прочитавший целый ряд соответствующих публикаций, основанных в том числе и на инсайдерской информации.

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В частности, известно, что ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что с предложением перенести из Минска в другое место переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе выступил американский президент Дональд Трамп. Очевидно, убедившись в том, что если Беларусь когда-нибудь и была нейтральной страной, будучи членом ОДКБ и всех интеграционных образований с РФ, то после отказа Лукашенко приехать на саммит Восточного партнерства в ноябре прошлого года, этот статус утратила. Данное обстоятельство между тем выглядит совсем не безобидным на фоне обсуждения состава гипотетической миротворческой миссии для отправки на Донбасс и публичных заявлений белорусов об их желании принять участие в данной миссии.

Однако, судя по всему, время, когда Лукашенко удачно ходил "между каплями", изображая из своего государства нейтрального миротворца, неумолимо подходит к концу, а кремлевский суверен требует согласованных и жестких формулировок.

"Наряду с непрекращающимися вооруженными конфликтами и демонстрацией гонки вооружений в мире активно используются и другие изощренные формы международного давления (!). В их числе разноплановые санкции, шантаж, приемы экономического удушения (!!), информационные операции (!!!. В то же время механизмы поддержания международной безопасности практически не работают. В этих условиях особое значение приобретают союзнические отношения нашей страны(!!!)", - констатировал глава государства.

В общем, "товарищ Сталин, мы вам докладываем", "американка гадит", сплотимся же в едином порыве…

Давай, до свидания!

Вадим Довнар, журналист для "Главреда"