Парадокс Юли, или Почему Тимошенко во власти ничего не светит

У каждой женщины, даже у женщины-политика, есть своя любимая поза. Точнее, позиция. Любимая позиция Юлии Тимошенко - это оппозиция. Бог создал Тимошенко для оппозиции, поэтому из 20 лет своей бурной политической карьеры 17 лет она пробыла в непримиримой, бескомпромиссной, жесткой, истязающей себя, на грани БДСМ, оппозиции к любой власти.

Никаких компромиссов Тимошенко не признает: либо с хлыстом в руке, либо под хлыстом. Не было и пока нет в Украине более талантливого, более язвительного, более креативного, более напористого, более остроумного и в то же время более неконструктивного и более демагогичного оппозиционера, чем Тимошенко.

Зачем с маниакальной настойчивостью, временами граничащей с безумным риском и серьезными моральными издержками, она уже много лет рвется к власти, не понятно. Точнее не понятно с рациональной точки зрения, потому что Тимошенко совершенно не способна к созидательной деятельности, которая необходима для тех, кто пришел к власти. Она абсолютно не умеет и не знает как управлять масштабными социальными процессами, бессистемна и конъюнктурна, не разбирается в людях и тащит с собой в политику всякий биологический мусор, вроде Ляшка или Пашинского, у нее нет никаких идей, программ или высших целей, кроме цели прийти к власти.

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Но приходя к власти Тимошенко не знает что, собственно, в ней делать и поэтому стиль ее поведения не менялся. Она по инерции вела себя во власти, как будто она все еще в оппозиции, продолжая всех критиковать и со всеми воевать. И все это смотрелось глупо и нелепо, особенно на фоне коррупции тех проходимцев, которых она приводила с собой во власть. Как результат - круг ее врагов стремительно ширился и она быстро теряла власть, возвращаясь снова в свою привычную оппозицию. Далее цикл повторялся.

Сейчас молодящаяся из последних сил, но уже явно потерявшая былую энергетику, Тимошенко делает свою последнюю усталую попытку придти к власти. Она снова блефует, беспринципно интригует, собирая вокруг себя всех имеющих зуб на Порошенко, снова старается понравиться американцам, снова раздает обещания совершить украинский прорыв, немедленно установить мир на Донбассе, разумеется, посадить олигархов, побороть коррупцию, понизить тарифы, пенсии повысить, и т.д. и т.п.

Правда, желающих поверить в чистоту помыслов Тимошенко уже намного меньше, чем в годы ее молодости. Ее симпатики сейчас это совершено несчастные, обездоленные, малообразованные и пожилые люди. Ее текущий рейтинг доверия самый высокий в Украине, но он не превышает 8-9%, в то время как рейтинг недоверия достигает 65-70%. Подавляющее большинство общества ее уже списало и ЮВТ удивительным образом продолжает претендовать на власть по причине уникальности политической ситуации в Украине. Суть ее заключается в редкой непопулярности Порошенко, чьи "показатели" еще хуже, чем у Тимошенко и полном нравственном разложении всей нынешней политической элиты на фоне отсутствия ярких альтернатив из числа политиков новой волны.

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Все это парадоксальным образом дает Тимошенко теоретические шансы снова придти к власти. Но лучше ей этого не делать, потому что ее последняя каденция во власти будет не просто традиционно неудачной, а сокрушительно провальной и закончиться или ранней отставкой с поста премьера, или импичментом с поста президента.

Времена изменились: сейчас во власти надо уметь созидать, а не конфликтовать, притом созидать в условиях ограниченного ресурса, нетерпения общества, военного конфликта, очень быстро, не отвлекаясь на критику оппонентов и немедленно расставаясь с теми, кто дискредитирует власть. А это как раз все то, что Тимошенко делать не умеет.

Андрей Головачев, политический эксперт