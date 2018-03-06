Почему это не последняя война России с Украиной

Александр Хара

Директор департамента международных многосторонних отношений Фонда "Майдан иностранных дел", дипломат

6 марта 2018, 18:07

Пока Россия не станет демократической, она будет представлять угрозу и для собственных граждан, и для Украины, и для мира.

Россия не хочет ликвидации "ЛНР" и "ДНР"

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что созданные Россией образования "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе должны быть ликвидированы, поскольку для них "не существует места в украинском конституционном устройстве. Минские соглашения направлены на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, и эти образования должны исчезнуть". В России, естественно, не восприняли такого заявления, в очередной раз продемонстрировав диаметрально противоположное видение дальнейшего развития ситуации. Так, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отметил по этому поводу, что Волкер "забыл, видно, что они ("ЛДНР", — Ред.) — часть Минских соглашений. И без их согласия никаких миротворцев на Донбассе не будет".

Алексей Пушков, конечно, является российским высокопоставленным чиновником, но он — точно не тот, кто определяет российскую политику, в частности, не он выстраивает политику в отношении Украины и не он принимает решения о прекращении войны на территории Украины. Скорее, все это зависит от того человека, который общается непосредственно с Куртом Волкером, а также является архитектором "ЛДНР" и, вероятнее всего, он же и станет тем, кто "похоронит" эти псевдообразования — Владислав Сурков.

Читайте также: Донбасская Народная Резервация

Понятно, почему Россия спорит и не хочет ликвидации "ЛНР" и "ДНР", ведь только с их помощью ей удается оказывать давление на Украину, они позволяют Москве говорить о том, что на территории Украины идет гражданская война, а потому все требования, которые озвучивались раньше и будут выдвигаться сейчас, являются легитимными. Иначе, если "ЛНР" и "ДНР" являются оккупационными администрациями Российской Федерации, говорить об автономии этих псевдообразований или о чем-то подобном просто не представляется возможным.

Заявление Волкера свидетельствует о том, что его позиция абсолютно совпадает с официальной позицией Украины и реальным положением дел. Безусловно, это не устраивает Москву, и она пытается занять кардинально негативную позицию.

Говорят, что после "выборов Путина" откроется новое "окно возможностей", и Россия якобы может пойти на уступки Украине. Но, на мой взгляд, для Украины "Минск" вообще — это капитуляция на бумаге, потому нельзя воспринимать как уступки прекращение войны Россией и реализацию Украиной Минских соглашений в их нынешнем виде. Точно так же не стоит воспринимать как уступку России ее согласие на введение миротворцев на Донбасс. Это — не уступки со стороны Москвы. Это — возможность для России выйти из международной изоляции с наименьшими потерями.

Недавнее заявление Волкера о перспективах введения миротворческой миссии на Донбасс не выглядело обнадеживающе. Так как он сказал, что до сих пор не понимает, действительно ли россияне готовы пойти на этот сценарий.

Не смотря на по-прежнему сохраняющиеся разногласия и непримиримость позиций России и Украины, считаю, маловероятным сценарий задействования военного пути для решения проблемы. Да, безусловно, на Донбассе будет стрельба, возможна даже определенная эскалация ситуации. К слову, трагические события Иловайска и Дебальцево были накануне подписания Минских договоренностей. Россияне используют шантаж, убийства, обострение на фронте и подобные вещи, чтобы улучшить свои переговорные позиции.

Однако широкомасштабная война России против Украины, на мой взгляд, уже невозможна, по крайней мере, на нынешнем уровне отношений. Это совершенно нецелесообразно для России, поскольку в таком случае будет гораздо более жесткая реакция не только западного сообщества, но и Украины. А часть иллюзий Москвы уже развеяна — она уже увидела и убедилась, что Украина готова давать отпор.

Другой вопрос, что что введение миротворческой миссии — это лишь инструмент ведения войны против Украины. Это — попытка России навязать нам свою политическую волю, чтобы ограничить суверенитет Украины. Этот инструмент будет оставаться до тех пор, пока в России у власти остается Путин, пока остается та же элита, которая исповедует аналогичные ценности и преследует те же цели, что и Путин.

Так что это — не последняя война России с Украиной, это точно. Пока Россия не станет демократической, она будет представлять угрозу и для собственных граждан, и для Украины, и для мира. Мультфильмы о новом оружии в рамках избирательной кампании Путина мы уже имели возможность увидеть… Россия — это агрессивная страна, которая будет добиваться своих целей, пока сохраняется в нынешних границах, пока она не демократичная, пока у нее есть ресурсы, чтобы действовать таким образом. Надеяться на то, что Россия захочет решать какие-то вопросы дипломатическим путем — это напрасные надежды.  

Александр Хара, директор департамента международных многосторонних отношений Фонда "Майдан иностранных дел", специально для "Главреда"

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Донбасс Россия Минск миротворцы минские соглашения Владимир Путин ЛДНР Владислав Сурков Курт Волкер Александр Хара Алексей Пушков
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
00:44
Ушел из жизни самый титулованный шеф-повар Франции Жоэль Робюшон
00:19
Из Харькова и Львова запустят дешевые авиарейсы: названы направления
06 августа, понедельник
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять