Почему это не последняя война России с Украиной

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что созданные Россией образования "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе должны быть ликвидированы, поскольку для них "не существует места в украинском конституционном устройстве. Минские соглашения направлены на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, и эти образования должны исчезнуть". В России, естественно, не восприняли такого заявления, в очередной раз продемонстрировав диаметрально противоположное видение дальнейшего развития ситуации. Так, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отметил по этому поводу, что Волкер "забыл, видно, что они ("ЛДНР", — Ред.) — часть Минских соглашений. И без их согласия никаких миротворцев на Донбассе не будет".

Алексей Пушков, конечно, является российским высокопоставленным чиновником, но он — точно не тот, кто определяет российскую политику, в частности, не он выстраивает политику в отношении Украины и не он принимает решения о прекращении войны на территории Украины. Скорее, все это зависит от того человека, который общается непосредственно с Куртом Волкером, а также является архитектором "ЛДНР" и, вероятнее всего, он же и станет тем, кто "похоронит" эти псевдообразования — Владислав Сурков.

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Понятно, почему Россия спорит и не хочет ликвидации "ЛНР" и "ДНР", ведь только с их помощью ей удается оказывать давление на Украину, они позволяют Москве говорить о том, что на территории Украины идет гражданская война, а потому все требования, которые озвучивались раньше и будут выдвигаться сейчас, являются легитимными. Иначе, если "ЛНР" и "ДНР" являются оккупационными администрациями Российской Федерации, говорить об автономии этих псевдообразований или о чем-то подобном просто не представляется возможным.

Заявление Волкера свидетельствует о том, что его позиция абсолютно совпадает с официальной позицией Украины и реальным положением дел. Безусловно, это не устраивает Москву, и она пытается занять кардинально негативную позицию.

Говорят, что после "выборов Путина" откроется новое "окно возможностей", и Россия якобы может пойти на уступки Украине. Но, на мой взгляд, для Украины "Минск" вообще — это капитуляция на бумаге, потому нельзя воспринимать как уступки прекращение войны Россией и реализацию Украиной Минских соглашений в их нынешнем виде. Точно так же не стоит воспринимать как уступку России ее согласие на введение миротворцев на Донбасс. Это — не уступки со стороны Москвы. Это — возможность для России выйти из международной изоляции с наименьшими потерями.

Недавнее заявление Волкера о перспективах введения миротворческой миссии на Донбасс не выглядело обнадеживающе. Так как он сказал, что до сих пор не понимает, действительно ли россияне готовы пойти на этот сценарий.

Не смотря на по-прежнему сохраняющиеся разногласия и непримиримость позиций России и Украины, считаю, маловероятным сценарий задействования военного пути для решения проблемы. Да, безусловно, на Донбассе будет стрельба, возможна даже определенная эскалация ситуации. К слову, трагические события Иловайска и Дебальцево были накануне подписания Минских договоренностей. Россияне используют шантаж, убийства, обострение на фронте и подобные вещи, чтобы улучшить свои переговорные позиции.

Однако широкомасштабная война России против Украины, на мой взгляд, уже невозможна, по крайней мере, на нынешнем уровне отношений. Это совершенно нецелесообразно для России, поскольку в таком случае будет гораздо более жесткая реакция не только западного сообщества, но и Украины. А часть иллюзий Москвы уже развеяна — она уже увидела и убедилась, что Украина готова давать отпор.

Другой вопрос, что что введение миротворческой миссии — это лишь инструмент ведения войны против Украины. Это — попытка России навязать нам свою политическую волю, чтобы ограничить суверенитет Украины. Этот инструмент будет оставаться до тех пор, пока в России у власти остается Путин, пока остается та же элита, которая исповедует аналогичные ценности и преследует те же цели, что и Путин.

Так что это — не последняя война России с Украиной, это точно. Пока Россия не станет демократической, она будет представлять угрозу и для собственных граждан, и для Украины, и для мира. Мультфильмы о новом оружии в рамках избирательной кампании Путина мы уже имели возможность увидеть… Россия — это агрессивная страна, которая будет добиваться своих целей, пока сохраняется в нынешних границах, пока она не демократичная, пока у нее есть ресурсы, чтобы действовать таким образом. Надеяться на то, что Россия захочет решать какие-то вопросы дипломатическим путем — это напрасные надежды.

Александр Хара, директор департамента международных многосторонних отношений Фонда "Майдан иностранных дел", специально для "Главреда"