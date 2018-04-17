Почему Трамп тянет с новыми санкциями против России

Александр Хара

Директор департамента международных многосторонних отношений Фонда "Майдан иностранных дел", дипломат

17 апреля 2018, 14:21

Договоренностей между Путиным и Трампом нет, тем более, о том, чтобы сдать Украину.

Трамп решил повременить с санкциями против РФ

Президент США Дональд Трамп решил приостановить введение новых санкций против Российской Федерации, хотя ранее постпред США Ники Хейли заявила о готовности Вашингтона объявить об очередных санкциях против России из-за химической атаки в Сирии в понедельник, 16 апреля. Однако такое решение американского президента — еще не повод думать, что оно стало результатом договоренностей между Путиным и Трампом.

Последние события в Сирии говорят о том, что стороны подошли к сложившейся ситуации взвешенно. Причем и Вашингтон, и Москва. Ведь, несмотря на все словеса и страшилки Кремля, в частности, о том, что они будут сбивать все выпущенные американцами ракеты, а как только что-нибудь попадет в российских военных, то вспыхнет третья мировая война, этого не произошло.

Кроме того, американцы перед нанесением удара предупредили россиян о плане своих действий. Однако о том, насколько точными были данные об объектах, которые должны были стать целью атак, не могу судить. Да и россияне четко понимали, что более всего интересует американцев, британцев и французов.

В любом случае, определенный контакт между сторонами — США и Россией — произошел, была какая-то коммуникация по деэскалации ситуации в Сирии. Но совершенно понятно, что этого недостаточно для того, чтобы договориться о чем-то большем. Потому вскоре какой-то канал коммуникации должен быть восстановлен.

Почему "какой-то"? Потому что до настоящего момента существовало лишь три канала коммуникации между Вашингтоном и Москвой: первый — в Сирии между военными (однако после обострения ситуации россияне прекратили это сотрудничество, и сейчас не ясно, восстановлен этот контакт или нет); второй — контакты относительно соглашений о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (на экспертном уровне); третий — переговоры на уровне Волкера и Суркова.

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И это все. Как известно, российский посол в США жаловался, что его не принимают в Вашингтоне ни члены правительства, ни конгрессмены — все сторонятся россиян. Это показывает, что дипломатический диалог на уровне посла РФ отсутствует. Также нет саммитов, визитов и встреч с государственным секретарем и т.д.

Потому можно ожидать, что должны состояться договоренности о том, что такая ситуация в отношениях США и России дальше не может сохраняться — нельзя продолжать такую политику, дабы избежать дальнейших серьезных конфликтов. А потому сторонам нужен канал коммуникации.

Но сейчас, повторюсь, договоренностей между Путиным и Трампом нет. Тем более, о том, чтобы сдать Украину.

Хотя один сумасшедший православный священник Чаплин предлагал, чтобы Россия согласилась с американцами и отдала им Асада, но взамен РФ должна забрать себе Киев и восточную Украину. При этом он настаивал, что вопрос должен быть поставлен жестко, иначе Россия проиграет. Также из его уст прозвучала дурацкая для христианина фраза о том, что Запад боится бомбардировок городов, а Россия — нет, потому что россияне "живут в вечности".

В общем, Киеву нет смысла переживать о том, что украинские интересы будут сданы. Тем более, этот вопрос решает не только Трамп, но и его команда. В том числе его новый советник по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. А он более антироссийский, больший "ястреб", нежели был Герберт Макмастер. Макмастер был осторожным, а Болтон — рубака.

Так что контакты между Россией и США будут восстанавливаться на каком-то уровне точно. 

Что касается новых санкций США против России, то они будут, они логичны. Ведь они нацелены на то, чтобы лишить Асада возможности производить химическое оружие и потом его применять. Так что санкции, думаю, в любом случае последуют. Вопрос пока что в объеме этих санкций.

Ведь главная цель удара США, Франции и Великобритании состояла не в том, чтобы переломить ситуацию в Сирии или сменить режим Асада на какой-то другой, а в том, чтобы дать сигнал о том, что использование химического оружия недопустимо. В этом контексте дальнейшие санкции против соответствующих российских компаний ложатся в общий контекст этой политики.

Что касается слов Ники Хейли о дальнейших санкциях… Хейли сегодня является самым старшим дипломатом США, членом Кабинета (постоянный представитель США при ООН является членом Кабинета). Потому, говоря об антироссийских санкциях, она сказала то, что знала наверняка. Это не была отсебятина или пропаганда. Это — результат появившихся документов или разговоров внутри правительства.

Санкции США против России просто откладываются. И эта отсрочка не значит, что их не будет вообще. Очевидно, есть какие-то другие соображения у Вашингтона, которые не позволяют принять решение прямо сейчас. Но не думаю, что есть какие-то сомнения в вопросе о том, что применение химического оружия является неприемлемым, и что россияне не выполнили свои обязательства, связанные с разоружением сирийского правительства, что позволяет ему осуществлять химические атаки. И вряд ли кто-то сомневается, что юридическая, политическая, моральная и технологическая вина за применение химического оружия в Сирии лежит России.

Александр Хара, директор департамента международных многосторонних отношений Фонда "Майдан иностранных дел", специально для "Главреда"

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Россия санкции США Сирия Дональд Трамп Владимир Путин химическое оружие удар по Сирии Александр Хара Ники Хейли
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