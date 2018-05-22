О рекламе "Газпрома" в сердце Украины

Александр Кочетков

аналитик, политолог

22 мая 2018, 11:53

Cейчас нам подсовывают безвредную красную тряпицу в виде газпромовского баннера.

Реклама "Газпрома" на Крещатике. Фото: facebook.com/natasha.plahuta

Очередные манипуляции, на этот раз, от киевской власти, использующие нашу готовность вестись на внешнее, забывая о главном.

Помнится похожий случай. В 1996 году в АП прибежали воспаленные представители футбольной федерации с новостью, что Украину лишат права участия в еврокубках. Оказалось, во время проходившего тогда чемпионата Европы доблестное УТ-1 додумалось менять рекламу, идущую по трансляции из Европы, на свою, доморощенную. А чего, прайм-тайм, эфир разогрет, можно подзаработать. Телечиновники тогда тоже делали удивленный вид — мол, а что, реклама от UEFA является обязательной?

Все они понимают. И конечно знают, что поскольку "Газпром" — титульный спонсор еврокубка, то его реклама обязана присутствовать на всех мероприятиях.

Если подойти прагматично, то не могу поверить, что какой-то футбольный фанат из Ливерпуля увидит в фан-зоне на Крещатике газпромовский лейбл, тут же возбудится и вместе с кружкой пива прикупит пару миллиардов кубометров газа, чем резко поправит хилое экономическое положение агрессивной недоимперии.

Другое дело, что эта реклама в центре Киева — факт символический. А в навязанной нам гибридной войне символизм, сакральность и прочее имеют важнейшее значение.

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Но в таком случае надо снимать крестик. В смысле, отказываться, как минимум, от транзита этого самого гапромовского газа. А то мы аж Ангелу Меркель упросили за наш транзит перед Путиным хлопотать!

На самом деле, еще в 2014 году следовало принять правительственную программу поэтапного сворачивания сотрудничества с РФ. И на сегодня в Украине не должно быть ни российских банков, ни российских продуктов питания в магазинах, ни, тем более, наших фирм, сотрудничающих с РФ в строительстве незаконного крымского моста.

А то сейчас нам подсовывают безвредную красную тряпицу в виде газпромовского баннера, а мы наливаемся тупой злобой, словно бык на корриде.

Помните, чем обычно заканчивается коррида для быка?

Александр Кочетков, аналитик, политолог

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