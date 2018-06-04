Хитрый план Юли: как Тимошенко собирается выиграть выборы

Вячеслав Чечило

Журналист

4 июня 2018, 11:03

В рамках существующих раскладов у Юлии Владимировны есть единственный шанс стать президентом.

Тимошенко попытается вытащить Порошенко во второй тур

Юлия Тимошенко, с одной стороны, вроде бы главный оппозиционер. Но, с другой, и это трудно не заметить, ее критика власти очень странная, - она стыдливая и обезличенная. Тимошенко почти не критикует лично Порошенко, текущие события или политический курс, ограничиваясь общими фразами про экономическую политику и туманным популизмом в стиле "при мне все будет как при бабушке".

Если посмотреть со стороны, то Юлия Тимошенко больше похожа не на оппозицию, а на игрока со скамейки запасных, желающего выйти на поле в той же форме и за ту же команду.

Это довольно странно, потому что дело явно не в неспособности оперативно реагировать на события, и не в отсутствии денег. Во-первых, все мы знаем, что когда Тимошенко хочет, – она заметна. А, во-вторых, с деньгами в последнее время у нее стало куда лучше, – бизнес начал делать "инвестиции". Это видно хотя бы по тому, как Тимошенко активизировалась в Интернет – реклама в ее поддержку, проплаченные новости и баннеры против конкурентов заполонили СМИ и соцсети.

Поэтому, логичнее предположить, что мы наблюдаем не недоработку, а, наоборот, реализацию некоего "хитрого плана". В котором "топить" Петра Алексеевича не нужно категорически. И это план имеет под собой понятную основу – факт, что в рамках существующих раскладов единственный шанс Юлии Тимошенко стать президентом это… Петр Порошенко.

Все социологические опросы показывают, что только в паре с Порошенко во втором туре Юлия Владимировна имеет шансы победить в игре "меньшее зло". Любой другой кандидат – и смешной Вакарчук, и невнятный Гриценко обходят ее если не в народной любви, то, по крайней мере, в меньшем градусе народной ненависти.

Невыход Порошенко во второй тур – худшее, что может случиться с нынешней предвыборной кампанией Тимошенко. Это даже хуже, чем ренессанс власти и выход Порошенко во второй тур с первого места.

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Это скользкая ситуация, и в нее Юлия Владимировна загнала себя сама. Она многое пережила, но не изменилась. Она не решилась или не смогла предложить стране что-то новое. Она просто еще раз продает нам "Юлю" образца 2002 года. Но она умная женщина и понимает, что продать такое непросто. Чтобы это купили, нужен специфический "рынок". Именно созданием рынка, а не подготовкой товара она сейчас и занимается.

Если принять вышесказанное за исходную точку, то в целом стратегия Тимошенко становится вполне понятной и даже довольно стройной:

1. Завалить страну агитпродукцией. Благо деньги пошли и можно поднять из нафталина все любимые украинскими политиками технологии времен "бабушек Черновецкого". Цель здесь даже не убедить кого-то изменить свое мнение. Цель - банально примелькаться, приучить избирателя к "неизбежному".

2. Договориться с окружением Порошенко о "передаче" власти. Это, учитывая аховый рейтинг Порошенко, еще более простой пункт. Многие, кстати, уже побежали – новости от Тимошенко появились на вполне себе провластных ресурсах. После выборов у Юлии Владимировны будет целая страна, чтобы расплатиться и с Аваковым, и со всеми остальными.

3. Договориться с "осколками" Партии регионов. Это, учитывая аховый рейтинг Бойко и их внутренние склоки, тоже не сложно. Тем более что никаких идеологических расхождений между Тимошенко и бывшими "регионалами" нет. Все они смотрят на политику через призму экономики. И все они не понимают, почему они должны делиться с Порошенко.

4. "Устранить" конкурентов… Порошенко. В первую очередь рейтинговых – Вакарчука и Гриценко, вытягивая обескровленного Петра Алексеевича во второй тур и заодно "забивая" за собой звание единственной реальной оппозиции. Здесь тоже работа уже кипит. По информполю в последнее время прошло несколько "волн" против обоих. Совершенно однотипными фразами "эксперты" убеждали нас в том, что Вакарчук не политик, а Гриценко и Бессмертный это одно и то же, и вообще пустое место. И убеждали вовсе не порохоботы. Те еще даже не начали президентскую кампанию.

5. И, наконец, дождаться, пока власть сама упадет в руки. Потому что во втором туре страна будет поставлена перед выбором без выбора. Украинцам некуда будет деваться. Большинство останется дома, но пенсионерки все-таки дойдут до участков и выберут нам Юлию Владимировну.

В целом, это вполне годная стратегия. Будучи "Антимакроном" действительно можно победить. Но она не идеальная. И дело даже не в том, что до выборов еще почти год и Макрон может появиться. Как и в 2009, такая стратегия не дает ответа на два важных и даже ключевых вопроса. Первый – что делать с 70% электората, категорически не желающего видеть Тимошенко президентом? И, второй, - а зачем Украине вообще такой президент?

Вячеслав Чечило, журналист для Капитала

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Петр Порошенко Юлия Тимошенко Вячеслав Чечило выборы 2019
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