"Расстрельный список-47" может оказаться только началом

Таки страшное, в которое верить до последнего не хотел, произошло: СБУ фактически подтвердила аутентичность "убойного списка-47", опубликованного СМИ.

Понимаете: убогие странички, на которых копипастой собраны около полусотни фамилий, разными размерами шрифта (копипастили с разных файлов!), абсолютно бессистемно и бессмысленно — это и есть зловещая "расстрельная ведомость" от недоимперии"!

Когда спецслужбы берут кого-то в разработку (а ликвидация — это тоже разработка), то на объект составляется досье. Где главным являются места проживания и работы, любимые места отдыха, питания и прочие регулярно посещаемые точки, стабильные маршруты перемещения, контакты и т.д. Все это с точным хронометражем и указанием способа перемещения. На основании таких собранных материалов составляется несколько планов ликвидации (основной и запасные) и доводятся до исполнителя. Досье киллеру не передается, варианты ликвидации он обязан выучить наизусть, до завершения операции оно хранится у организатора.



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Единый список существует разве что на уровне политического руководства страны-агрессора, ниже он разбивается на части по принципу "одна жертва — одна группа ликвидации", чтобы при возможном провале не засветить всю операцию.



Так что ГРУ-ФСБ не могут иметь отношения к этой туфте с корявого принтера.



Не мог его инициативно составить и Борис Герман, директор совместного украино-немецкого предприятия. Немцы — они порядок и аккуратность любят, а такую откровенную халтуру даже, я извиняюсь, в Соцпартии Александра Мороза постеснялись бы засвечивать.



Поэтому я уверен, что список составлялся на уровне руководства наших силовиков и руководства страны, он претерпевал редакции, и дополнительно включались в него те люди, которым поведенные на пиаре составители хотели сделать приятное: а что, такая засветка да еще и бесплатно — чем не подарок! То, как попадание в такой список скажется на родных и близких фигурантов, никого не волновало.



Понятно, с какой брезгливостью на эти пседокиллерские ужимки сейчас смотрят главы настоящих мировых спецслужб, и что они докладывают лидерам своих стран. И как резко уходит в иррациональные числа и до того отрицательный международный авторитет президента Петра Порошенко. А ведь это — единственное, чем, кроме своего богатства, он по-настоящему дорожит. И могу представить, как он сейчас требует все немедленно исправить.



Ужас в том, что единственным вариантом подтвердить, что "Список 47" не фейковый — это организовать реальное покушение на кого-то из его фигурантов.

Александр Кочетков, аналитик, политолог