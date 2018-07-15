Почему на самом деле подорожал проезд в метро

В 2009 году "Киевский метрополитен" заказал прокладке "Укррослизинг" российские вагоны метро за 1,3 мильярда грн. по лизинговой схеме. Тогда Контрольно-ревизионное управление сразу сказало, что из этой суммы 770 миллионов - это чистый "распил". И метрополитен с чистой совестью часть денег решил не платить - 360 млн грн.

Даже при Януковиче эти деньги у киевлян воры не отжали, но при Петре Порошенко в "Укррослизинг" вошёл залетевший к нам из России бандитский "кошелек" Павел Фукс и выиграл суд по отжиму долга по воровской "дельте". А теперь следите за напёрстками - 360 млн долга за вагоны (понятно), 110 млн долга по лизинговым процентам (допустим), 230 млн на инфляционные потери (годы-то прошли).

Но тут вдруг украинский хозсуд согласился с новым требованием вымогателей - отжать у метро еще 1,2 мильярда гривен на так называемый коэффициент корректировки. И сумма долга сразу выросла втрое - до 1,96 млрд грн.

Виталий Кличко тогда даже начал требовать от Порошенко разобраться, потому что хорошо знал, с кем в Украине крутит дела Фукс. Но ничего не срослось, поскольку коэффициент корректировки - это такая многоцелевая штука... И на днях государственные исполнители Минюста начали силком списывать с метрополитена первые сотни миллионов. Даже кассы в метро арестовали.

Так вот, плату за проезд подняли, чтобы киевляне из своих карманов заплатили те самые 1,96 млрд грн. В день метро перевозит около 1 млн пассажиров и, предположим, что в 3-гривенном повышении проезда на долг Фуксу заложили по 2 гривны (гривну все-таки надо ж отложить на "роттердамское" подорожание электричества), то в сутки киевляне будут возвращать ему 2 млн грн. За год выплатим ему 700 миллионов. И полностью "откашляем" ему воровской долг в размере почти 2 млрд гривен через три года.

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Три года каждый божий день киевляне будут платить пронырливым барыгам за то, что Генеральная прокуратура за это время так и не смогла доказать очевидный факт воровского распила в 2009 году Леонидом Черновецким и Юрием Енакиевским, а ловкие юристы Фукса (там и следы Портнова даже прорезались) порешали в украинском суде времен Порошенко миллиардный коэффициент корректировки.

Вот что пишет о долге эксперт по градостроительству Георгий Могильный: "Главная прелесть в деле с долгом метрополитена в том, что у метрополитена никаких долгов перед "Укррослизингом" не было вообще. Вагоны закупались на основании решения Киевсовета, по которому все платежи могли проводиться исключительно за счет выделения денег из бюджета Киева. Метрополитен был просто посредником, которому запрещено было платить по договору своими собственными деньгами. И договор метрополитена с "Укррослизингом" был соответствующий - там прямо написано, что деньги платятся исключительно в случае наличия средств, поступивших на спецсчет из бюджета Киева. У метрополитена появится долг мог только в одном случае - если ему деньги на оплату вагонов поступили, а он их "зажал" себе. Что же происходило в суде? Метрополитен тупо признал за собой долг по основному телу долга, но отказывался признать корректировку на курс валюты. Дальше все было делом техники - раз КП признал за собой долг, то ему насчитают все остальное. Зачем это делалось. Укррослизинг не мог просто так скачать деньги с Киевсовета - между ними не было договорных отношений: он мог только требовать в админсуде выполнить Киевсовет решение о переводе бюджетных денег метрополитену. Но Киевсовет не согласовывал договор, предусматривающий корректировку на курс валют, а значит перевести эту часть денег (а это процентов 60 всего нынешнего долга) его нельзя было даже теоретически. Поэтому для Фукса поступили так, как поступили: коммунальное предприятие признало за собой долг, которого у него не было".

Сам метрополитен отрицает связь между повышением цены проезда и "долгом Фукса". Мол, то деньги из бюджета Киева будут выплачиваться. Но мне на самом деле все равно из какого кармана у нас отожмут 2 миллиарда. Ведь метрополитен и сейчас дотируется из бюджета Киева. Ну вот получит еще 2 млрд дотации на расплату с Фуксом. Но эти же деньги он мог направить на повышение зарплат работникам, а именно это Кличко называет целью повышения проезда. И вот на повышение зарплат у него денег нет, а Фуксу 2 млрд отдать из бюджета - есть. Поэтому нет никакой разницы, какой рукой вор залез к вам в кошелек. Главное - вы платите за чужой банкет "распила". В бюджете Киева - тоже "наші гроші", их туда не иноплатяне приносят.

И чтобы еще понятней был весь масштаб проникновения в наши карманы. Кличко сказал, что вся годовая дотация бюджета Киева на коммунальный транспорт - 1,8 млрд. Фуксу должны 1,96 млрд только по одной воровской схеме с вагонами. То есть, чтобы заплатить этим пронырам Киев должен на год отказаться от дотирования всего транспорта для льготников, закупок автобусов и т.п. Вот вам и "повышение цены проезда не связано с долгом", из-за которого Государственная исполнительная на днях арестовала кассы в метро.

Юрий Николов, журналист