Конец величия России и спасение Порошенко: последствия автокефалии УПЦ

Думаю, что Томос об автокефалии Украинской православной церкви мы получим уже до конца года. Слишком уж много было сигналов из Константинополя, говорящих об этом. Потому сложно представить, что Томос в итоге не дадут.

Это событие, без сомнения, будет иметь историческое значение. Потому что, хотя Украина и светское и не особо религиозное государство, тем не менее религия в нашей стране активно используется как политический фактор.

Если бы УПЦ Московского патриархата действовала рамках государствообразования, как Киевский патриархат и греко-католики, то это было бы одно дело. Но если же Московский патриархат в своей деятельности руководствуется чужими идеями, идеями враждебной по отношению к нам страны, действует против Украины — это совсем другое, с таким сложно мириться.

Запретить деятельность Московского патриархата невозможно в современном мире, поскольку формально это каноническая церковь. Потому вариант получения автокефалии Украинской православной церкви — наилучший, с точки зрения безопасности. То есть тут вопрос не столько религии или политики — тут вопрос национальной безопасности.

Грустно, что в ХХІ веке нам приходится иметь дело с такими вещами, но эти проблемы рано или поздно возникли бы в Украине. Мы оттягивали чрезвычайно долго решение вопроса церкви, потому и вышло так, что Московский и Киевский патриархаты — вроде бы и одна церковь, православная, и, казалось бы, они ничем не отличается друг от друга, однако одна из них занимает нейтральную позицию по отношению к украинскому государству, а другая выступает откровенно пропагандистским лагерем "русского мира" (особенно в последние четыре года).

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Получение Томоса об автокефалии УПЦ будет иметь серьезные последствия и для Украины, и для России. Причем для России, вероятно, даже большее, чем для нас. Ведь потеря трети приходов, а, по сути, половины православного мира — это будет очень большой удар по Русской православной церкви, даже если смотреть исключительно с финансово-организационной и имущественной точки зрения.

Если же смотреть еще глубже — это будет серьезнейший идеологический удар по России. Ведь вся идея "русского мира" построена на единстве народов, церквей. Мол, да, могут быть какие-то проблемы, Украину захватили "бандеровцы" и "фашисты", реализовывается "польский проект" (существует миллион вариантов объяснений того, почему Украина оказалась вне "русского мира"), но все равно Украина и Россия вроде бы как духовно едины.

Если же украинская церковь "оторвется" от РПЦ, то Москве придется как-то перестраивать свою идею. Она и так искусственно выглядит, в частности, идея о "материнской церкви", а после получения автокефалии УПЦ сложно будет объяснить, какое отношение РПЦ имеет к "материнской церкви", если в Киеве было крещение Руси, и в Украине своя автокефальная церковь своя, при чем тут Москва?

Хотя в будущем для России все это может иметь положительный эффект, потому что наконец исчезнет имперская идея о "великой России", а россияне наконец займутся своими реальными проблемами. А таковые в России есть, например, там стремительно сокращается не просто славянское население, а православное население.

Безусловно, вследствие получения УПЦ автокефалии в Украине могут возникнуть конфликты и столкновения на религиозной почве, особенно перед выборами. С обеих сторон есть радикально настроенные люди. И с нашей стороны есть те, кто выступает против России, и они могут попытаться захватить Киево-Печерскую Лавру. (Странно вообще: святыня Московского патриархата, святыня РПЦ находится в Киеве… Не в Донецке или Луганске, а в Киеве — украинском и проукраински настроенном городе). Безусловно, на этой почве будут проблемы, они уже проявляются. Однозначно будут требования вернуть Киево-Печерскую лавру УПЦ, чтобы она не оставалась частью Московского патриархата.

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Весь проект "Украина" не отделен от церкви, НАТО, ЕС, и Россия до конца будет пытаться переломить ситуацию. Потому что она потеряет все и сразу: не может быть так, что церковь останется, а Украина вольется в евроатлантические структуры, так не будет.

Так что есть два варианта. Либо России удастся переиграть ситуацию и вернуть такое же положение дел, как было до 2014 года. Хотя, честно говоря, мне сложно даже представить, как такое может быть — формальная независимость Украины, при которой решающее влияние на внутреннюю и внешнюю политику будет иметь Россия. Либо Украина оторвется от России окончательно, в том числе церковь.

Еще один момент — как получение Томоса об автокефалии УПЦ может отразиться на рейтинге Порошенко в зависимости от того, как решится данный вопрос. Часть населения считает вопрос церкви крайне серьезным, хотя, конечно, вопросы цен и тарифов остается более насущными. Сейчас разница в уровне поддержки кандидатов в президенты очень невелика. И я не вижу резерва, благодаря которому эта поддержка у кого-то из них может возрасти.

Если Порошенко получит от разрешения вопроса с автокефалией хотя бы 2-3% голосов, это существенно изменит ситуацию — так он практически окончательно решит вопрос своего прохождения во второй тур. Посмотрим, как получится на деле.

Алексей Голобуцкий, заместитель директора Агентства моделирования ситуаций, специально для "Главреда"