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Что потеряли и приобрели Россия и Турция после конфликта в Карабахе

Илия Куса

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего

13 ноября 2020, 11:57

Если Москва и Анкара найдут решение урегулирования своих споров, тогда у многих стран регионов возникнет реальная проблема.

Армия Азербайджана
Армия Азербайджана / Министерство обороны Азербайджана

Заметил такой тезис, дескать "Россия предала армян", впустила Турцию и проиграла в Карабахе.

Начнём с того, что принимая политическое решение по Карабаху, Россия не учитывала мнение армян в Карабахе. Им вообще плевать на них. У РФ нет стратегических интересов в Карабахе. Потому и понятие "предательство" тут не применимо, Россия ничем не обязана Карабаху.

Я не думаю, что у многих были иллюзии по поводу истинного восприятия отношений РФ с Арменией. Что они должны были делать? Воевать за Карабах против Азербайджана и Турции? Ради чего? И зачем, если можно воспользоваться ситуацией для решения своих более глобальных задач?

На деле же произошёл до банальности классический размен: часть ненужной россиянам, но очень нужной азербайджанцам и туркам, территории в обмен на расширение военного присутствия в Южном Кавказе, усиление стратегического влияния на Ереван и Баку и поддержка нарратива про "конструктивного миротворца" для Запада.

Читайте такжеПутин в Нагорном Карабахе обыграл всехВ прошлом году точно такую же схему разыграли США в Сирии, когда "предали" курдов, позволив Турции занять часть их территорий на северо-востоке страны. Тоже было много возмущений по поводу "предательства" в морально-этическом смысле. Но по факту, как бы курды не были им лояльными, американцы не были заинтересованы тащить на себе их национальный проект. И хоть их отношения с Вашингтоном ухудшились, им некуда деваться, и они продолжают оставаться в их обойме.

К тому же, приход к власти в 2018 году Никола Пашиняна в условиях революционной ситуации в столице был воспринят Россией как враждебный акт. Отношение к Пашиняну оставалось осторожно-скептическим. Это не были отношения союзников или хороших партнёров. Поэтому, как только появилась возможность, русские ослабили Пашиняна и навязали ему свои договорённости.

Таким образом, Россия в кратко- и среднесрочной перспективе сохраняет своё политическое влияние в Армении, как бы того не хотели местные. Точно так же, как военно-политический вес РФ на грузинском направлении усилился после войны 2008 года, несмотря на то, что местное население, безусловно, относилось к Москве крайне негативно после этого.

Читайте такжеУнизительная капитуляция Путина ставит крест на "постсоветском пространстве"Разумеется, если Армения когда-нибудь решит свой тупиковый геополитический пазл, то ситуация может качественно измениться за счёт диверсификации российского влияния, но это уже будет совершенно другая история.

Само по себе вхождение Турции в Карабах не является поражением России. Москва ничего не потеряла, и тактически усилилась за счёт раздела сферы влияния с Турцией, прочертив с ними "красные линии" и отодвинув в сторону Францию и США.

У Турции с РФ другая проблема: они пока что неспособны выходить на долгосрочное стабильное урегулирование. На всех кризисных площадках, где Анкара и Москва взаимодействуют, им удалось тактически заморозить ситуацию и создать конструкции хрупкие и нестабильные, но не долгосрочные. Это как поставить "временную пломбу" вместо постоянной. Карабах - не исключение, и поэтому соглашения 10 ноября являются временными.

Когда и если Турция и РФ найдут способ создать предсказуемую и устойчивую модальность урегулирования своих споров, тогда у многих стран регионов возникнет реальная проблема.

Илия Куса Война в Карабахе
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