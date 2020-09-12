Почему Украине нельзя закрывать школы на карантин

Лучше бы дети уже сейчас перенесли коронавирус – тогда к сезону гриппа было бы намного легче / УНИАН

Не прошло и половины сентября, а отдельные классы или целые школы одна за одной отправляются на самоизоляцию из-за выявленных случаев заболевания Covid-19. Так, министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что уже 145 классов ушли на самоизоляцию.

Тем не менее, отправить всех учащихся школ на карантин прямо сейчас – не выход. Пока что этого нельзя делать. Поскольку если дети не переболеют коронавирусом сейчас, потом, когда начнется еще и эпидемия гриппа, ситуация будет намного сложнее.

К тому же, известно, что дети переносят коронавирус легко – малосимптомно или бессимптомно. ВОЗ сообщает, что 29% населения планеты составляют дети до 18-ти лет, и всего 1-3% заболевают коронавирусом (в разных странах разные показатели, но в этих пределах), и почти все они переносят вирус легко. При этом, как бы они ни болели, но иммунитет у них появляется. А это – наш щит, и мы должны это принять как данность.

Чем больше детей переболеет коронавирусом легко и без осложнений, тем лучше будет иммунный щит Украины от Сovid-19. И, значит, тогда остальные (те, кому крайне опасно заболеть коронавирусом – пожилые люди или люди с хроническими заболеваниями) получают шанс дождаться вакцины.

Получить защиту (иммунитет) мы можем только двумя путями – переболев или получив вакцину. Карантин и изоляция – не выход, потому что невозможно всю жизнь провести в изоляции.

При этом можно осуществить элементарные действия, чтобы снизить риск заражения детей Covid-19 в школе. Даже если судить только по Киеву, то все школы по-разному организовали учебный процесс в условиях эпидемии. Одни, например, перешли учебу в две смены, другие – разделили классы на две части, которые учатся по очереди (одна часть в школе одну неделю, тогда как другая дома, а затем наоборот). Таким образом, уменьшают количество детей, которые одновременно пребывают в классе. Это – вариант.

Читайте такжеОсенью в Украине будет больше 4-6 тысяч случаев Covid-19 в день – инфекционист АристовТакже существует бактерицидные лампы, которые никто не отменял и их стоит использовать в школах для кварцевания классных комнат. Но, следует помнить, что проводить кварцевания при людях нельзя, то есть на время этой процедуры дети должны выйти из класса.

Кроме того, во всех школах стараются соблюдать масочный режим и организовали разного рода дезинфектанты, что также оказывает положительный эффект.

Плюс – важно обеспечить тщательную и регулярную уборку всех помещений в школах. Необходимо даже организовать проверку того, как убираются классные комнаты, коридоры и другие помещения, в частности, туалеты. Сейчас вообще не ясно, кто должен проверять подобные вещи... Раньше хоть боялись проверок Санэпидемстанции и потому соблюдали чистоту. А сегодня, когда некому проверять, никого не боятся. В итоге, о том, где расположен туалет в школе, в каком направлении к нему идти, вы всегда легко узнаете – по запаху.

Слухи о том, что школы долго не проработают и вскоре отправятся на карантин или дистанционную учебу, витают уже давно. Об этом говорили еще до 1 сентября. Однако закрыть школы на карантин – это пагубный путь. Пока нет эпидемии гриппа, пока тепло – это отличное время для того, чтобы дети хоть как-то проэпидемичились, то есть приобрели базовый иммунитет. Поскольку, когда придет грипп, и в Украине будет циркулировать и коронавирус, и грипп, сложно себе представить, что будет происходить.

Во время эпидемий гриппа, как правило, школы в Украине или в отдельном регионе закрывались на две-три недели. Но, не секрет, что дети, оставаясь дома, все равно ходили друг другу в гости, встречались, гуляли – выходит, все равно заражались. Однако статистически это несколько снижало уровень заболеваемости. Затем дети, возвращаясь в школу после карантина или даже выходя с обычных каникул на учебу, начинали все равно болеть. Такая закономерность наблюдается не только у нас, а во всех странах.

Однако это далеко не всегда является поводом для введения или продолжения карантина. Все зависит от того, какие цифры мы имеем. Если 30% детей отсутствует на занятиях по причине болезни, тогда следует рассматривать возможность введения карантина: то есть, если в классе 30 человек, 10 из них точно заболели коронавирусом, а не просто испугались его и отсиживаются дома, тогда есть основания думать о карантине.

Учитывая, что в этом сезоне нас ждет и грипп, и коронавирус, лучше бы дети школьного или дошкольного возраста уже сейчас перенесли этот коронавирус – тогда к сезону гриппа было бы намного легче.

Однако есть крайне важный момент… Семьи, где есть и дети, и бабушки-дедушки, должны быть внимательны и предпринять определенные меры, чтобы обезопасить старших родственников. В частности, бабушки и дедушки должны относиться к ребенку, который посещает школьное или дошкольное учебное заведение, как к потенциальному источнику инфекции. Никто не запрещает общаться с ребенком, но делать это нужно только в маске.

Это вполне реально. Посмотрите на японцев: при их численности населения 125 миллионов человек заболевших и умерших в Японии меньше, чем в Украине. И Япония не закрыта. Это говорит о том, что выбрана правильная модель поведения людей. Именно она обуславливает такие цифры.

Читайте такжеЕС не верит нашей статистике, поэтому границы для украинцев будут закрытыми - вирусолог Алла МироненкоА в Украине... У нас повсеместно открыты ночные клубы, где люди преспокойно без масок общаются всю ночь в закрытом помещении и, естественно, отлично заражаются. Так что у нас опасны не столько школы, сколько ночные клубы и подобные им заведения, где люди находятся без масок, и никто этого не проверяет, не контролирует.

Что касается начала сезона гриппа, то держать руку на пульсе мы начинаем с 1 октября. Как правило, начало эпидемии гриппа в Украине зависит от погодных условий, от того, какой штамм гриппа циркулирует, и от миграционных процессов. В этом году всё будет смазано и растянуто, потому что, как бы там ни было, масочный режим соблюдается (хотя бы в транспорте), чего не было у нас никогда раньше. Учитывая существующие ограничения и хоть как-то соблюдающиеся правила, не думаю, что сезон гриппа в этом году начнется раньше. Скорее, наоборот – позже. А вот затянуться все может до июня 2021 года. Хотя будущая эпидемия гриппа не будет очень интенсивной, опять-таки хотя бы благодаря тому, что люди носят маски и более интенсивно моют руки.

Так что пока что школы в Украине не стоит закрывать на карантин ни в коем случае. Но как донести эту идею до тех людей, которые в нашем государстве принимают решения, не ясно. Пока количество отсутствующих по причине болезни детей не будет составлять 30%, в этом нет смысла.

Алла Мироненко, вирусолог, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.В. Громашевского, специально для Главреда