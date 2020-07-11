Этикет бесед с врагом: что стоит за пленками Деркача

Обнародование пленок Деркача не будет иметь серьезных последствий ни для рейтингов, ни для репутации Порошенко / facebook.com/petroporoshenko

Петр Порошенко должен требовать экспертизу пленок Деркача, чтобы доказать, что они либо полностью сфальсифицированы (это не его голос или не голос Путина), либо, если это их голоса, что запись скомпилирована.

В любом случае, для Петра Алексеевича эта история вряд ли будет иметь серьезные последствия и не сможет существенно повлиять на отношение к нему, так называемых, порохоботов. Потому что все вменяемые люди понимают, что международные переговоры не ведутся с использованием нецензурной лексики. Совершенно нормальным является говорить вежливым, дипломатическим языком, даже если ты беседуешь с врагом.

На Западе вообще не понимают, в чем суть претензий, что не так. Даже Черчилль обращался к Гитлеру, когда тот уже начал мировую войну, как "герр Гитлер", то есть "господин Гитлер", а не называл его какими-то плохими словами. Хотя Гитлер был врагом, преступником и тираном. Таковы законы дипломатического этикета.

Почему именно сейчас произошел этот вброс? С Деркачом все понятно: он – воспитанник и выпускник Академии ФСБ РФ и в третий раз сливает пленки. Первые четко были направлены на разрушение отношений с нашим стратегическим партнером – Соединенными Штатами. Следующие части были призваны ударить по рейтингам Порошенко накануне местных выборов в Украине.

Власть создала все условия, чтобы Порошенко был в центре внимания. Сейчас он – главный враг режима Зеленского. Порошенко стремительно набирает голоса, и его политическая сила – на втором месте после Слуги народа.

Вот Путин и помогает "утопить" своего главного врага в Украине: он помогает сбить рейтинги Порошенко перед местными выборами, чтобы его кум Медведчук получил как можно больше поддержки. Ведь в таком случае у ослабленного Зеленского не будет другого варианта, кроме как пойти на союз с Медведчуком.

Тарас Березовец, политтехнолог, директор компании BertaCommunications, сооснователь Украинского института будущего, специально для Главреда