Фейковые праймериз: как "слуги народа" сливают киевские выборы под Кличко

Перемога на виборах мера Києва вже, по суті, в кишені у Кличка

Процедура, за якою "слуги народу" провели праймеріз, не викликає нічого, окрім роздратування. Це були не праймеріз, а їх імітація, фейк. По суті, вони просто обрали кандидата від партії шляхом таємного голосування за участі конкретного депутатського корпусу, не більше. Насправді ж праймеріз проводяться з урахуванням не тільки політичних преференцій, це – доволі тривалий і глибокий процес відбору кандидата, в якому беруть участь партійні організації та громадськість. А те, що провели "слуги", є грубим викривленням і дискредитацію праймеріз.

Крім того, після цих, так званих, праймеріз склалося враження, що Слуга народу робить усе, щоб провалити вибори в Києві, "злити" їх під Кличка та створити більш вигідні умови для електоральних конкурентів.

Неможливо зрозуміти, чому керівництво Слуги народу ще раніше виштовхало з процесу боротьби за посаду мера Олександра Ткаченка, адже у нього були найвищі рейтинги з усіх потенційних кандидатів від СН. З електоральної точки зору, це був безглуздий крок. Він мав шанс вийти у другий тур.

Читайте такжеБорьба за кресло мэра Киева: кто способен свергнуть КличкоНатомість почали просувати головного санітарного лікаря Ляшка, але це нічим не закінчилося. Потім стали просувати Тищенка, який відверто гробив і дискредитував партію. Та навіть Олександр Дубинський, не дивлячись на всі негативні моменти, пов’язані з ним, міг би скласти конкуренцію Кличку!

До того ж, незрозуміло, чому партія Слуга народу не могла домовитися з Пальчевським про співпрацю. А він, наскільки я знаю, був не проти висуватися на посаду столичного голови саме від СН. Якби їм вдалося домовитися, це суттєво збільшило би шанси кандидата від "слуг" на вихід у другий тур виборів.

Зрештою, від Слуги народу на посаду столичного мера висуватиметься Ірина Верещук. А це далеко не найкращий варіант.

Верещук чужа для Києва, вона – "парашутистка". Навіть якщо порівнювати її з мажоритарниками, які мали приналежність до Києва, її шанси значно менші. Вона чужа для столиці.

Не зважаючи на те, що Верещук розмовляє українською, вона викликає відторгнення у значної частини киян, викликає електоральне роздратування. З іншого боку, Верещук дратує і проросійську частину виборців Києва. З реакції на її висунення можна зробити висновок, що це – найгірший варіант, який міг би бути. Вона не зможе мобілізувати проукраїнську частину виборців, яка на боці ЄС, Голос, УДАР тощо, а також відштовхне виборців Слуги народу, і вони проголосують за Пальчевського.

Люди з Офісу президента, які розкладають електоральний пасьянс, ризикують, що у другий тур вийдуть Кличко і Пальчевський. Я більше ніж упевнений, що Верещук провалиться. В Києві її абсолютно ніхто не сприймає. Це вибір, який Кличку дасть можливість виграти вибори, можливо, навіть у першому турі.

Читайте также"Кугут обычный": руфер Мустанг ответил на маты КличкоСкладається враження, що в Офісі президента хтось займається лютим саботажем…

У Києві краще було висувати якусь яскраву фігуру: Комаровського або навіть лисого з Кварталу, тобто потрібно було діяти нестандартно. А Верещук – ніяка і просто дратує людей, про що свідчать результати найрізноманітніших фокус-груп. І що дуже погано – вона дратує і проукраїнську частину, і проросійську частину виборців Києва: перших вона дратує тим, що часто виступає на каналах Медведчука із доволі проросійськими гаслами, других – тим, що говорить українською мовою і виглядає, як Ганна Герман-2.

Не виключаю, що існують домовленості Кличка і Єрмака про те, що Слуга народу мінімізує для Кличка проблеми у першому чи другому турі. Хай там як, але праймеріз Слуги народу виявилося фейком і показухою. Від цього зрештою виграють Пальчевський, Кличко і Єрмак – це три основні вигодонабувачі від висунення Верещук.

Анатолій Октисюк, політичний експерт аналітичного центру DemocracyHouse, спеціально для Главреду