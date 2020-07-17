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Фейковые праймериз: как "слуги народа" сливают киевские выборы под Кличко

После выдвижения на мэрских выборах в столице "парашютистки" Верещук складывается впечатление, что в Офисе президента кто-то занимается яростным саботажем.

Анатолий Октисюк

политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse

17 июля 2020, 12:27публикуется на языке оригинала
Перемога на виборах мера Києва вже, по суті, в кишені у Кличка

Процедура, за якою "слуги народу" провели праймеріз, не викликає нічого, окрім роздратування. Це були не праймеріз, а їх імітація, фейк. По суті, вони просто обрали кандидата від партії шляхом таємного голосування за участі конкретного депутатського корпусу, не більше. Насправді ж праймеріз проводяться з урахуванням не тільки політичних преференцій, це – доволі тривалий і глибокий процес відбору кандидата, в якому беруть участь партійні організації та громадськість. А те, що провели "слуги", є грубим викривленням і дискредитацію праймеріз.

Крім того, після цих, так званих, праймеріз склалося враження, що Слуга народу робить усе, щоб провалити вибори в Києві, "злити" їх під Кличка та створити більш вигідні умови для електоральних конкурентів.

Неможливо зрозуміти, чому керівництво Слуги народу ще раніше виштовхало з процесу боротьби за посаду мера Олександра Ткаченка, адже у нього були найвищі рейтинги з усіх потенційних кандидатів від СН. З електоральної точки зору, це був безглуздий крок. Він мав шанс вийти у другий тур.

Читайте такжеБорьба за кресло мэра Киева: кто способен свергнуть КличкоНатомість почали просувати головного санітарного лікаря Ляшка, але це нічим не закінчилося. Потім стали просувати Тищенка, який відверто гробив і дискредитував партію. Та навіть Олександр Дубинський, не дивлячись на всі негативні моменти, пов’язані з ним, міг би скласти конкуренцію Кличку!

До того ж, незрозуміло, чому партія Слуга народу не могла домовитися з Пальчевським про співпрацю. А він, наскільки я знаю, був не проти висуватися на посаду столичного голови саме від СН. Якби їм вдалося домовитися, це суттєво збільшило би шанси кандидата від "слуг" на вихід у другий тур виборів.

Зрештою, від Слуги народу на посаду столичного мера висуватиметься Ірина Верещук. А це далеко не найкращий варіант.

Верещук чужа для Києва, вона – "парашутистка". Навіть якщо порівнювати її з мажоритарниками, які мали приналежність до Києва, її шанси значно менші. Вона чужа для столиці.

Не зважаючи на те, що Верещук розмовляє українською, вона викликає відторгнення у значної частини киян, викликає електоральне роздратування. З іншого боку, Верещук дратує і проросійську частину виборців Києва. З реакції на її висунення можна зробити висновок, що це – найгірший варіант, який міг би бути. Вона не зможе мобілізувати проукраїнську частину виборців, яка на боці ЄС, Голос, УДАР тощо, а також відштовхне виборців Слуги народу, і вони проголосують за Пальчевського.

Люди з Офісу президента, які розкладають електоральний пасьянс, ризикують, що у другий тур вийдуть Кличко і Пальчевський. Я більше ніж упевнений, що Верещук провалиться. В Києві її абсолютно ніхто не сприймає. Це вибір, який Кличку дасть можливість виграти вибори, можливо, навіть у першому турі.

Читайте также"Кугут обычный": руфер Мустанг ответил на маты КличкоСкладається враження, що в Офісі президента хтось займається лютим саботажем…

У Києві краще було висувати якусь яскраву фігуру: Комаровського або навіть лисого з Кварталу, тобто потрібно було діяти нестандартно. А Верещук – ніяка і просто дратує людей, про що свідчать результати найрізноманітніших фокус-груп. І що дуже погано – вона дратує і проукраїнську частину, і проросійську частину виборців Києва: перших вона дратує тим, що часто виступає на каналах Медведчука із доволі проросійськими гаслами, других – тим, що говорить українською мовою і виглядає, як Ганна Герман-2.

Не виключаю, що існують домовленості Кличка і Єрмака про те, що Слуга народу мінімізує для Кличка проблеми у першому чи другому турі. Хай там як, але праймеріз Слуги народу виявилося фейком і показухою. Від цього зрештою виграють Пальчевський, Кличко і Єрмак – це три основні вигодонабувачі від висунення Верещук.

Анатолій Октисюк, політичний експерт аналітичного центру DemocracyHouse, спеціально для Главреду

Виталий Кличко мэр Киев местные выборы Слуга народа Ирина Верещук Александр Ткаченко Владимир Зеленский Анатолий Октисюк
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