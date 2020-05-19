УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Госизмена Порошенко 2.0: чем грозят пятому президенту пленки Деркача

Андрей Золотарев

политолог, директор аналитического центра «Третий сектор»

19 мая 2020, 16:15публикуется на языке оригинала

Против Порошенко могут открыть еще одно дело о госизмене, однако команда Зеленского не будет спешить давать ему ход, опасаясь политических последствий

Аудиопленки Деркача могут еще больше уронить рейтинг Порошенко

​Бывший вице-президент США Джо Байден и экс-глава Госдепа Джон Керри требовали от пятого президента Украины Петра Порошенко обеспечить увольнение на тот момент генерального прокурора Виктора Шокина. Об этом свидетельствуют аудиозаписи, опубликованные внефракционным нардепом Андреем Деркачем.

Украинский вопрос наверняка будет в повестке дня американских выборов. И здесь Трампу важно показать, что политика администрации Обамы-Байдена была коррумпированной и преступной по отношению к Украине.

И это, в свою очередь, ставит под удар Порошенко, поскольку когда вице-президент США руководит президентом Украины открыто, то это наглядное тому подтверждение. И то, что было озвучено на этих пленках теперь просто нашло свое документальное подтверждение. Думаю, что на самом деле источник этих аудиозаписей родом в США и их аутентичность у меня не вызывает сомнений.

Читайте такжеПриказы Байдена, тарифы, взятка в миллиард долларов: о чем идет речь на "пленках Деркача"Какими будут последствия? Учитывая то, что у команды Зеленского очень минимальное желание влезать в американскую избирательную кампанию, памятуя печальный опыт Порошенко, нынешняя ситуация такова, что проигнорировать это будет сложно – слишком вопиющие факты. Скорее всего, дело дойдет до создания следственной комиссии в Верховной Раде и возбуждения очередного дела против Порошенко по обвинению в госизмене. Но спешить с ним не будут, исходя из принципа – либо шах помрет, либо ишак сдохнет. То есть, дело будут затягивать, потому что побоятся делать ошибочные ставки на будущего лидера США и оказаться заложниками ситуации.

В любом случае, независимо от исхода, это дело окажет прямое влияние на расстановку политических сил. И для Порошенко и украинского политикума это будет иметь прямые последствия. Та социология, которую мы видим и которая не выглядит самой плохой для Зеленского, достаточно удручающая для Порошенко – у него предельно высокий уровень токсичности. То есть, он может еще побороться за свое место в Раде, но кого-то куда-то вести и выступать, как об этом говорится в записях, в роли отца-основателя современного украинского государства, заклейменному как коррупционер и марионетка заокеанских хозяев, ему будет сложно. Поэтому будут вместо него подыскивать альтернативные варианты, как, например, Виталий Кличко или эксперименты с гламурным национализмом в лице Олега Сенцова.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

17:25
Слуги народа на "тайном" заседании приняли важное решение – СМИ
17:20
Когда и где в Украине откроют детские сады: названа дата и условие
17:15
Почему даже "пленки Деркача" не приведут к посадке Порошенко мнение
17:03
"Травка щекочет": Волочкова призывно раздвинула ноги в шпагате
17:00
Ветер Любви 2 сезон 3 и 4 серия смотреть онлайн и обзор 19-05-2020 Видео
16:35
Деркач рассказал, как Порошенко хотел "рейдернуть" ПриватБанк Видео
16:21
Глава Офиса Зеленского отправится в Берлин на переговоры по Донбассу: СМИ назвали дату
16:15
Госизмена Порошенко 2.0: чем грозят пятому президенту пленки Деркача мнение
16:04
"Теряет союзника": названы проблемы Зеленского
16:01
ЖК Вуд Парк: успех киевского застройщика во время кризиса новости компании
15:52
Лига Справедливости от Зака Снайдера выходит онлайн на HBO Max
15:45
В Украине будут проблемы с электричками: Укрзализныця бьет тревогу из-за многомиллионных долгов
15:29
Приказы Байдена, тарифы украинцам, взятка в миллиард: о чем идет речь на "пленках Деркача" Видео
15:10
Життя прекрасне - Фіолет представил уникальный клип на карантине Видео
15:01
Арахамия допустил проведение выборов в ОРДЛО осенью и назвал условие
14:57
Что стоит за скандальными интервью Гордона мнение
14:54
Пленки Деркача: Порошенко хвастался Байдену подъемом тарифов больше требований МВФ Видео
14:26
Обнародованы аудиозаписи, на которых Байден и Керри принуждают Порошенко уволить Шокина
14:14
"Стиль собачки": Каменских завела сеть постельным фото
13:55
Гороскоп на 20 мая для всех знаков Зодиака: кто станет счастливее Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять