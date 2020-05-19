Госизмена Порошенко 2.0: чем грозят пятому президенту пленки Деркача

Аудиопленки Деркача могут еще больше уронить рейтинг Порошенко

​Бывший вице-президент США Джо Байден и экс-глава Госдепа Джон Керри требовали от пятого президента Украины Петра Порошенко обеспечить увольнение на тот момент генерального прокурора Виктора Шокина. Об этом свидетельствуют аудиозаписи, опубликованные внефракционным нардепом Андреем Деркачем.

Украинский вопрос наверняка будет в повестке дня американских выборов. И здесь Трампу важно показать, что политика администрации Обамы-Байдена была коррумпированной и преступной по отношению к Украине.

И это, в свою очередь, ставит под удар Порошенко, поскольку когда вице-президент США руководит президентом Украины открыто, то это наглядное тому подтверждение. И то, что было озвучено на этих пленках теперь просто нашло свое документальное подтверждение. Думаю, что на самом деле источник этих аудиозаписей родом в США и их аутентичность у меня не вызывает сомнений.

Читайте такжеПриказы Байдена, тарифы, взятка в миллиард долларов: о чем идет речь на "пленках Деркача"Какими будут последствия? Учитывая то, что у команды Зеленского очень минимальное желание влезать в американскую избирательную кампанию, памятуя печальный опыт Порошенко, нынешняя ситуация такова, что проигнорировать это будет сложно – слишком вопиющие факты. Скорее всего, дело дойдет до создания следственной комиссии в Верховной Раде и возбуждения очередного дела против Порошенко по обвинению в госизмене. Но спешить с ним не будут, исходя из принципа – либо шах помрет, либо ишак сдохнет. То есть, дело будут затягивать, потому что побоятся делать ошибочные ставки на будущего лидера США и оказаться заложниками ситуации.

В любом случае, независимо от исхода, это дело окажет прямое влияние на расстановку политических сил. И для Порошенко и украинского политикума это будет иметь прямые последствия. Та социология, которую мы видим и которая не выглядит самой плохой для Зеленского, достаточно удручающая для Порошенко – у него предельно высокий уровень токсичности. То есть, он может еще побороться за свое место в Раде, но кого-то куда-то вести и выступать, как об этом говорится в записях, в роли отца-основателя современного украинского государства, заклейменному как коррупционер и марионетка заокеанских хозяев, ему будет сложно. Поэтому будут вместо него подыскивать альтернативные варианты, как, например, Виталий Кличко или эксперименты с гламурным национализмом в лице Олега Сенцова.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда