Как Украине избежать катастрофического сценария

В власти нет ни тактики, ни стратегии /kmu.gov.ua

Со сменой власти в 2019 году начался опасный, так как нарастающий, недобор средств в госбюджет. Да, есть объективные причины, связанные с мировой конъюнктурой, но главное — то, что слабая власть не способна пресечь схематоз, позволяющий не платить в бюджет.

Схематозники "совсем страх потеряли", и цифры воровства на таможне, в налоговой, у госмонополистов и прочих выросли. А сами схемы обрели вопиющую циничность, например, на смену ахметовскому "Роттердаму +" пришло отключение блоков АЭС, производящих дешевую электроэнергию, взамен растет производство дорогой элэнергии на тепловой генерации, которая принадлежит, правильно, Ринату Ахметову. Это один пример, но так — практически во всем: жадный беспринципный дилетантизм, бессмысленная кадровая чехарда, отсутствие и стратегии, и тактики, и простого здравого смысла убивают экономику, а с ней и страну.

Реальная пандемия и бестолковый карантин по-украински резко усугубили и без того катастрофическую ситуацию.

Читайте такжеГосударство-имитация, или Почему реформ в Украине никто не дождетсяВ принципе, возможны две разных реакции власти на ситуацию, которая угрожает протестами и даже "голодными бунтами".

Первый подход. Начать жесточайший террор против теневой экономики, в первую очередь, против крупных миллиардных схем (большинство их — на поверхности, известны исполнители и выгодополучатели). С конфискациями и всем прочим. При этом полностью освободить от налогов и поборов малый и средний бизнес, который оживит экономику. Запустить несколько крупных инфраструктурных проектов, вроде ремонта и строительства дорог и мостов, что позволит избежать массовой безработицы. Не морочить никому голову бредовыми инвестнянями, а принять, наконец, решения, открывающие путь реальным инвестициям в Украину (основные документы давно готовы, лежат без движения), причем, условия для внешних и внутренних инвестиций должны быть одинаково выгодными.

В целом, это должен быть такой "план Маршалла для Украины" от национального производителя.

Читайте такжеУкраина стремительно возвращается в беспредельные 90-еВторой подход. На любых условиях, включая сдачу остатков суверенитета, выпросить западные кредиты, позволяющие на время заткнуть бюджетную дыру. А вместо зарабатывания денег для бюджета начать явно и скрыто увеличивать тарифы, цены на необходимые товары и услуги, запустить печатный станок для печатания необеспеченной гривны. То есть, возложить все трудности на граждан страны, залезть им в карман в очередной раз, но только не ссориться с олигархатом и не угрожать крупной теневой экономике. Что способно оттянуть, но никак не отменить катастрофический для страны сценарий.

А теперь угадайте, какой подход, не важно — сознательно или по бестолковости — фактически выбрала наша власть? Надо же, почти все угадали... А почему ж мы не хотим быть таким же умными на выборах?