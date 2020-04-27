Что не так с карантином в Украине

Карантин в Украине выглядит странно/ УНИАН

Обещанный 25 апреля пик эпидемии коронавируса так и не наступил. По информации премьер-министра Шмыгаля ресурс больниц под коронавирус в Украине используется на 10%. Это его прямая цитата.

Если заражения находятся в нормальных значениях, а палат интенсивной терапии ещё с запасом хватает, зачем закрыли рестораны, кофейни и рынки?Почему продавать редиску опаснее на рынке, чем, например, в закрытом супермаркете? Почему нельзя организовать рынки, временно, на территории стадионов, чтобы соблюдалась социальная дистанция? Чтобы фермеры не несли убытки, которые могут стать для них банкротством?

Вопросы не в порядке критики, в порядке дискуссии. Хочу понимать логику принятия решений. Когда понятно как принимают решения, понятна логика нет никакой критики, а есть желание выполнять. Если логику не поясняют, сразу сомнения, как принимают решения, почему одним можно работать, а другим нет, кто составляет списки тех, кому разрешено и по каким критериям.

Читайте такжеКогда карантин в Украине закончитсяГоворить, что пик эпидемии не наступил потому, что ввели карантин, нелогично, прогнозы о пике, который не наступил давались с учётом карантина.

Каждый день антракта экономики жёстко бьёт по предпринимателям. Выруливать предстоит им. Политики и депутаты с умными лицами будут загадочно смотреть вдаль и размышлять над геополитическими вопросами, где и почему всё хуже, чем в Украине, будут врать в эфирах ток-шоу, как всегда и рассказывать что они хотели, но не смогли, а тёмные силы им помешали и нужно выбрать из ещё раз и тогда всё точно будет хорошо.

Бизнесу нужно будет пахать, наполняя бюджет и обеспечивая зарплатой нанятых на работу людей и их семьи.

Хочется понимать, какой план и нет ли ошибок, которые можно исправить прямо сейчас!