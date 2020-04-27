УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Что не так с карантином в Украине

Евгений Черняк

бизнесмен, глава наблюдательного совета холдинга Global Spirits

27 апреля 2020, 10:50публикуется на языке оригинала

Каждый день антракта экономики жёстко бьёт по предпринимателям.

карантин в Украине
Карантин в Украине выглядит странно/ УНИАН

Обещанный 25 апреля пик эпидемии коронавируса так и не наступил. По информации премьер-министра Шмыгаля ресурс больниц под коронавирус в Украине используется на 10%. Это его прямая цитата.

Если заражения находятся в нормальных значениях, а палат интенсивной терапии ещё с запасом хватает, зачем закрыли рестораны, кофейни и рынки?Почему продавать редиску опаснее на рынке, чем, например, в закрытом супермаркете? Почему нельзя организовать рынки, временно, на территории стадионов, чтобы соблюдалась социальная дистанция? Чтобы фермеры не несли убытки, которые могут стать для них банкротством?

Вопросы не в порядке критики, в порядке дискуссии. Хочу понимать логику принятия решений. Когда понятно как принимают решения, понятна логика нет никакой критики, а есть желание выполнять. Если логику не поясняют, сразу сомнения, как принимают решения, почему одним можно работать, а другим нет, кто составляет списки тех, кому разрешено и по каким критериям.

Читайте такжеКогда карантин в Украине закончитсяГоворить, что пик эпидемии не наступил потому, что ввели карантин, нелогично, прогнозы о пике, который не наступил давались с учётом карантина.

Каждый день антракта экономики жёстко бьёт по предпринимателям. Выруливать предстоит им. Политики и депутаты с умными лицами будут загадочно смотреть вдаль и размышлять над геополитическими вопросами, где и почему всё хуже, чем в Украине, будут врать в эфирах ток-шоу, как всегда и рассказывать что они хотели, но не смогли, а тёмные силы им помешали и нужно выбрать из ещё раз и тогда всё точно будет хорошо.

Бизнесу нужно будет пахать, наполняя бюджет и обеспечивая зарплатой нанятых на работу людей и их семьи.

Хочется понимать, какой план и нет ли ошибок, которые можно исправить прямо сейчас!

Евгений Черняк карантин в Украине коронавирус в Украине
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:41
Идеальный завтрак: что нужно есть утром
11:39
Китай уже позади: коронавирус тащит Россию к новым высотам Видео
11:37
Данными клиентов ПриватБанк начали торговать в Сети
11:14
Мандалорец 2 сезон - список серий и их название
10:56
Коронавирус сдался: первая страна в мире официально "задушила" Ковид Видео
10:50
Что не так с карантином в Украине мнение
10:32
Киев накроют грозы: синоптик назвал даты Видео
10:30
Маникюр весна 2020 новинки – коралловый маникюр и паутинка на ногтях - фото Фото
10:09
Открывают салоны красоты и рынки: в Европе начали ослаблять карантин из-за Ковида Видео
09:50
Гороскоп на май 2020 года: какие дела нельзя начинать
09:24
Коронавирус умрет не скоро: в США назвали реалистичный срок появления вакцины Видео
09:19
Коронавирус не сдается: в Украине число больных перевалило за психологическую отметку Видео
08:45
"Царьки из КГГА начудили": главные подробности задержания Слончака Фото Видео
08:43
Почему Путин на самом деле сбежал в кусты мнение
08:31
Куда пропал Ким Чен Ын: появились подробности состояния лидера Северной Кореи Видео
07:56
Новое "лицо" коронавируса: в США дополнили список симптомов Ковида Видео
07:50
Гороскоп на 27 апреля: открытие дара и смертельная опасность Видео
07:20
Коронавирус в Украине и мире – сколько жертв и зараженных на 27 апреля Видео
06:52
Почему Саакашвили и почему именно сейчас мнение
06:33
Кто такой Роман Сасанчин - победитель Голос країни 10 сезон Фото Видео
06:30
Самые модные длинные платья на лето 2020 - фото Фото
06:03
Останутся без легких: астролог сделал страшный прогноз о коронавирусе в России
05:42
"Путин все вытоптал": раскрыт интересный факт о политическом поле России Видео
05:15
Инфекционист ошарашил заявлением о пике коронавируса в Украине
04:51
Ученые выяснили, в каком возрасте женщинам сильно хочется секcа
03:47
Какой тест на коронавирус самый точный: врач дала ответ
03:04
Мечты об иммунитете к коронавирусу: ученые сделали важное открытие Видео
02:21
Порнозвезда побаловала поклонников упругим телом на откровенных фото Фото
02:10
Новое исследование: бокал вина равен часу в тренажерном зале
01:38
Коронавирус скажет "спасибо": почему нельзя пить чай на карантине Видео
01:05
Голос країни 2020 финал - Роман Сасанчин победил в 10 сезоне Видео
00:55
"Кидалово на крупную сумму": названы бедолаги мая
00:19
27 апреля – какой сегодня праздник: День Мартына и День короля Видео
26 апреля, воскресенье
23:51
Эксперт пояснил опасность использования смартфонов во время пандемии Covid-19 Видео
23:45
Коронавирус в Украине и мире – сколько людей умерли и заразились на 26 апреля Видео
23:30
Голос країни 2020 смотреть онлайн финал 26-04-2020 Видео
23:23
Коронавирус у животных: в Нидерландах эпидемия на фермах с норками Видео
22:58
В Киеве на Красную горку пытались прорваться на кладбище, вопреки карантину Видео
22:45
Модные короткие стрижки для круглого лица 2020 - фото Фото
22:04
"Мы здесь будем жить": Лукашенко хочет восстанавливать Чернобыльскую зону Видео
21:58
Стоило ли вводить карантин в Украине: врач ошарашил ответом
21:49
Голос країни 2020 - как голосовать в финале 26-04-2020 Видео
21:28
Кабмин пообещал доплаты за больных коронавирусом: кому и сколько
21:22
Кардинальные языковые изменения в школах: что ждет учеников в сентябре
20:45
В Минздраве заговорили о досрочном смягчении карантина - главное условие
20:37
Вспышка Covid-19 в Мариуполе: медики заразились во время операции от бессимптомного пациента Видео
20:25
Маникюр весна 2020 новинки: бабочки на ногтях и маникюр фуксия - фото Фото
20:04
Потеряли вождя: после слухов о кончине Ким Чен Ына людей накрыла паника
19:50
Под Чернобылем вновь вспыхнули четыре мощных очага пожара Видео
19:28
"Было очень плохо": герой поведал о первом дне после ужасной аварии на ЧАЭС
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять