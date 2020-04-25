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О будущем, которого нет

Евгений Черняк

бизнесмен, глава наблюдательного совета холдинга Global Spirits

25 апреля 2020, 08:50

В Украине всегда выбирают худшее решение.

карантин в Украине
Карантин в Украине продлили / УНИАН

Карантин в Украине продлен до 11 мая.

Это значит - Макдональдс может продавать кофе, а местная кофейня, у которой нет спонсоров и которая кормит семью не может.

Это значит - рынкам на свежем воздухе работать нельзя, а большим магазинам можно и нужно.

Это значит - мерять температуру на въезде в Киев, создавая огромные пробки, до обеда, но потом отменять решения удивляясь собственной тупости.

Это значит -  бесконечно рассказывать, что всё из-за карантина и потом разберёмся со всем.

Это значит - слышать в телевизоре про дополнительных 16 миллиардов на медицину, а в больницах видеть полное отсутствие защиты для врачей.

Это значит - бесконечно быть с другой стороны баррикад от тупых, абсолютно тупых реформаторов.

Читайте такжеКарантин не может длиться вечно: когда и как Украина будет возвращаться к жизниЭто значит - на них всех потратят 5 миллиардов гривен в год. Вдумайтесь в эту цифру!

Это значит - иметь академию Наук и академию Аграрных наук с заложенными на них 6,5 миллиарда гривен в год. Вдумайтесь в эти цифры. Вы давно слышали хоть о одном открытии этих академий и их академиков за 6,5 миллиарда в год? В стране, где большинство считает каждую копейку.

Это значит - всё продолжится и после карантина, потому, что планируют минус 3,9 % падения экономики, но карантин продлевают.

Ну готовы, да, но почему кому-то можно, а кому-то нет? И как составляются эти списки, кто-то пояснит или всё как всегда, будут отвлекать назначением Саакашвили главным по реформам, а потом начнут переименовывать улицы, чтобы ещё немного отвлечь внимание от главного?

Вижу пока только то, что если сели не в тот поезд, то рано или поздно приедем не туда. Даже если зашторим шторы и будем фантазировать о правильном движении...

Меня достала бесконечная борьба против этого маразма. Всегда из полного списка выбирается худшее решение. Запишите себе 10 решений и зафиксируйте прогноз. В Украине ВСЕГДА выбирают худшее решение. В любом вопросе.Читайте такжеНовая дата не окончательна: карантин в Украине могут продлить до 19 мая

После карантина не спрашивайте, почему уедут миллионы.Не спрашивайте, почему не инвестирует никто, а выводят все деньги в нормальные юрисдикции. Не спрашивайте вообще ни о чём, потому, что ответы очевидны. Для всех, кроме вас.

Я очень ждал, что появится герой, хоть в этот раз, который глядя прямо в глаза скажет: мне вам нечего предложить кроме тяжёлого труда, но я буду трудиться рядом с вами. Мне не важно, кто на каком языке любит эту страну, важна эффективность. Не будет ни одного непонятного решения. И я заставлю вас поверить в то, что вы можете творить чудеса. И я выполню все свои обещания. И у нас получится вместе.

Но, нет. Набор невнятных сообщений, полное отсутсвие логики, случайные люди в кабинетах и парламенте.

Что делать? Продолжать помогать, кому возможно и как возможно. Сделать внутри своей компании всё, чтобы от них отличаться, это в наших силах. И готовить запасной аэродром. Мы несём ответственность за своих близких и за своих людей. И никто с нас эту ответственность не снимал. И не снимет.

Текст без политики. Текст об отвественности и о будущем, которого нет.

Евгений Черняк карантин
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