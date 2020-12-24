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Кремлёвский чекист лжет и хохочет в лицо всему миру

Виталий Портников

Публицист, журналист

24 декабря 2020, 06:57

Современная Россия - страна олигархов, чекистов и тотальной безнаказанности.

Шнуров высмеял фанатов Путина
Путин лжет, будучи уверенным в полной своей безнаказанности / Instagram

Пресс-служба ФСБ незамедлительно отреагировала на разоблачения Алексея Навального. Разумеется, сам разговор был назван обычной фальшивкой – как раз в духе недавних объяснений Путина, доказывавшего на своей пресс-конференции, что "берлинский пациент" всего лишь "легализировал" материалы иностранных специальных служб. Казалось бы, самая настоящая сенсация – когда еще российские чекисты вот так саморазоблачались на глазах всего мира?

И ответ на этот вопрос прост. Саморазоблачались – всегда! Разве после убийства Степана Бандеры агент КГБ Богдан Сташинский не рассказал миру правды об этой спецоперации, как и о том, что "сердечный приступ" одного из лидеров украинских националистов Льва Ребета тоже, на самом деле, был убийством?! Разве не удалось выяснить правды об отравлении Александра Литвиненко – отравитель стал депутатом Государственной Думы Российской Федерации?! А разве российское руководство на протяжении нескольких недель не отрицало участия своих войск в оккупации украинского Крыма, рассказывало побасенки о "вежливых зеленых человечках" – чтобы уже потом, в телевизионном фильме об аннексии, Владимир Путин не получил возможность гордо признать присутствие своей армии?! Разве отравители Скрипалей не появились в телевизионном эфире известной пропагандистки?! Тоже ведь было смешно. Тоже – сенсация.

Агенты российских спецслужб не боятся проваленных операций и разоблачений по одной простой причине – им ничего не грозит.

Разве что повышения по службе не будет и отправят на отдых в "не тот" санаторий – в Крым, а не в Сочи. Но никакого судебного процесса над убийцами, никакого приговора, никакого возмездия, никакого даже общественного порицания. Возмездие, скорее всего, настигнет тех, кто осмелится сомневаться в правильности их действий.

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При этом в таком государстве хорошим тоном считается отрицать свою причастность – "нас там нет". Нет нигде – ни в Крыму, ни в Солсбери, ни в Сибири. А если с документами и фактами в руках доказывают – нет уж, вы там есть – просто смеются в лицо и обвиняют тебя во лжи.

Лжец бестрепетно обвиняет во лжи каждого, кто говорит правду.

Это и есть тотальная безнаказанность. То, ради чего они цепляются за власть. То, ради чего они все это творят.

Виталий Портников, журналист, для Крым.Реалии

новости России ФСБ Виталий Портников Владимир Путин Алексей Навальный
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