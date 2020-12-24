Кремлёвский чекист лжет и хохочет в лицо всему миру

Путин лжет, будучи уверенным в полной своей безнаказанности / Instagram

Пресс-служба ФСБ незамедлительно отреагировала на разоблачения Алексея Навального. Разумеется, сам разговор был назван обычной фальшивкой – как раз в духе недавних объяснений Путина, доказывавшего на своей пресс-конференции, что "берлинский пациент" всего лишь "легализировал" материалы иностранных специальных служб. Казалось бы, самая настоящая сенсация – когда еще российские чекисты вот так саморазоблачались на глазах всего мира?

И ответ на этот вопрос прост. Саморазоблачались – всегда! Разве после убийства Степана Бандеры агент КГБ Богдан Сташинский не рассказал миру правды об этой спецоперации, как и о том, что "сердечный приступ" одного из лидеров украинских националистов Льва Ребета тоже, на самом деле, был убийством?! Разве не удалось выяснить правды об отравлении Александра Литвиненко – отравитель стал депутатом Государственной Думы Российской Федерации?! А разве российское руководство на протяжении нескольких недель не отрицало участия своих войск в оккупации украинского Крыма, рассказывало побасенки о "вежливых зеленых человечках" – чтобы уже потом, в телевизионном фильме об аннексии, Владимир Путин не получил возможность гордо признать присутствие своей армии?! Разве отравители Скрипалей не появились в телевизионном эфире известной пропагандистки?! Тоже ведь было смешно. Тоже – сенсация.

Агенты российских спецслужб не боятся проваленных операций и разоблачений по одной простой причине – им ничего не грозит.

Разве что повышения по службе не будет и отправят на отдых в "не тот" санаторий – в Крым, а не в Сочи. Но никакого судебного процесса над убийцами, никакого приговора, никакого возмездия, никакого даже общественного порицания. Возмездие, скорее всего, настигнет тех, кто осмелится сомневаться в правильности их действий.

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При этом в таком государстве хорошим тоном считается отрицать свою причастность – "нас там нет". Нет нигде – ни в Крыму, ни в Солсбери, ни в Сибири. А если с документами и фактами в руках доказывают – нет уж, вы там есть – просто смеются в лицо и обвиняют тебя во лжи.

Лжец бестрепетно обвиняет во лжи каждого, кто говорит правду.

Это и есть тотальная безнаказанность. То, ради чего они цепляются за власть. То, ради чего они все это творят.

Виталий Портников, журналист, для Крым.Реалии