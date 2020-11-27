Локдаун по-украински: все, чего вы боитесь, обязательно произойдет

Вдасти готовят повторный локдаун / УНИАН

Сейчас в Кабмине спорят нужно вводить или нет полный локдаун. И граждане наши тоже там волнуются.

Волноваться не нужно, потому что из всего многообразия мыслимых и немыслимых ошибок, они все будут сделаны. Исходите только из этого. Потому, если вы планируете полет на отдых в Египет, то лучше откажитесь, чтобы не рассказывать грустную историю о том, как вас бросило государство со своими проблемами.

Все, чего вы боитесь, произойдет. Исходите только из этого. А раз произойдет, то избегайте того, что вы можете предугадать. Не делайте лишние траты, не делайте того, что ставит вас в зависимость от государства, не делайте того, где много переменных не зависит от вас конкретно.

Читайте такжеЛокдаун, если он будет введен, доконает УкраинуИ помните, что локдаун будет украинским. Это значит, что если чего-то нельзя, но ты этого сильно хочешь, то это можно. А потому эпидемия будет идти своим путем, локдаун - своим, а государство ничего со всем этим сделать не может, потому чиновники будут рассказывать о виртуальных перемогах, пока вы будете думать о том, как выживать.

Потому сразу сосредоточьтесь на выживании и максимально исключайте государство из всех своих раскладов. И так к вам придет душевный покой.