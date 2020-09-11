Меркель пошла на хитрость, останавливая постройку Северного потока-2

Северный поток-2 могут приостановить до лучших времен / Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель пока не приняла решение относительно будущего проекта Северный поток 2 из-за ситуации с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального и в разговоре с однопартийцами сообщила, что окончательное решение будет не немецким, а европейским.

Фактически, со стороны Меркель - это имитация отступления. Она пошла на это, потому что вокруг нее образовалась критическая масса давления, суть которого сводится к тому, что, мол, бундесканцлер ложится грудью на амбразуру, защищая Северный поток-2 и Россию.

Это давление на Меркель - не только результат прецедента с отравлением Навального. Это накопленный эффект от совокупных деяний России в Европе – отравлений Литвиненко, Скрипалей, оружейника Гебрева, убийства Хангошвили в Берлине и тому подобное. Поэтому ситуация с Навальным переполнила чашу терпения той части немецкого политикума, которая критиковала Меркель и раньше. В конце концов, ситуация в правящей коалиции Германии тоже неоднозначна, так как даже партнер по коалиции, представитель социал-демократов Хайко Маас заявил о возможности пересмотра позиций Германии, хотя ранее социал-демократы были главными лоббистами Северного потока-2. То есть Меркель не осталось ничего другого, кроме как принять к сведению эту позицию (ведь в ее партии противников строительства трубопровода гораздо больше) и теперь она вынуждена маневрировать, чтобы сохранить остатки своей репутации.

Читайте такжеГермания решила сама поставить крест на Северном потоке-2По сути, ситуацией с Навальным Россия выстрелила в ногу сама себе, и рикошет от этого дела ударил именно по Северному потоку-2. И на это в России явно не рассчитывали, как и на то, что история с отравлением Навального вообще выйдет за границы РФ. Скорее всего, даже и после того, когда Навального доставили в Берлин, Россия надеялась, что возобладает прагматический подход и политику с бизнесом не будут смешивать. Об этом, кстати, недавно говорила и сама Меркель, однако этим она только еще больше взбудоражила немецкий истеблишмент. Поэтому Меркель сегодня - уже не та, что была неделю назад.

Но это не исключает того, что в такой осторожной позиции Меркель может быть скрыта хитрость. Она заключается в том, чтобы сейчас, из-за ситуации с Навальным, провести решение о приостановке строительства и отложить этот разговор до лучших времен, когда все успокоятся или когда в РФ сменится власть, чтобы таким образом поощрить Россию к сотрудничеству с Западом.

Ведь Северный поток-2 как таковой не нужен Европе. Для нее это от начала - лишний проект, поскольку дефицита газа, как на мировых рынках, так и на европейских, нет (причем как в контексте трубопроводных поставок, так и сжиженного газа). А де-факто приостановление строительства Северного потока-2 произошло еще 20 декабря прошлого года, когда США ввела санкции. И сейчас они подготовили новую порцию санкций и именно это является основным тормозом для достройки трубопровода.

Читайте такжеПочему Украине уже все равно, достроят ли Северный поток-2Для Германии этот проект также не имеет критического значения и Россия не может им показать немцам и Европе "кузькину мать". Поэтому сейчас единственное, что может сделать Россия - первой объявить о приостановке строительства, дескать, чтобы Европа немного одумалась. Однако, для России поставить проект на паузу – это серьезная проблема, потому что в таком случае возникает вопрос потраченных денег - РФ рассчитывала, что с запуском проекта европейские участники – партнеры Газпрома по консорциуму – которые в условиях американских санкций дистанцировались от проекта, могли бы рассчитаться с Газпромом. Но Россия сама себе помогла в том, чтобы этого не случилось ни в 2020 году, ни, как теперь очевидно, в 2021 году.

Михаил Гончар, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики, специально для Главреду