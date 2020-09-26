МВФ в очередной раз кинул Украину

Вместо обещанных 8 млрд долларов, Киев получит только 2. Повезло - могли и этого не дать.
Вы только не смейтесь, но Украину опять кинули.
И опять МВФ.
Короче. Вы помните, что за разрешение продажи земли и анальное нагибание банков МВФ обещал дать Украине 8 ярдов в 2020 году.
Землю продать согласились, банки нагнули. И тогда выяснилось, что 8 ярдов не будет. Будет 5.
Потом оказалось, что и 5 не будет. Точнее, будет, но потом. А в 2020 году будет 2 ярда плюс ещё полтора двумя траншами.
Теперь же выясняется, что вот этих двух траншей на 1,5 ярда тоже не будет. Будет максимум один. Да и его может не быть.
По этому поводу могу сказать: в целом с нами ещё гуманно поступили, хоть те 2,1 ярда дали.
Могли бы и не дать, с них бы сталось.
Казалось бы, если "партнёры" так радикально меняют свою позицию и нарушают свои обещания, то можно было бы совершить соответствующие действия и отменить решения, принятые под эти обещания. Но нет. Потому что Украина - независимое и суверенное государство, ага.