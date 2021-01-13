Прежних США уже не будет – или два президента, или война

В США возможна война до последнего байденовца и трамписта / Фото Reuters

В американском обществе произошел колоссальный раскол – от элит до самых низов. Одна часть граждан США пошла за "левыми" (социалистами, либералами, марксистами), то есть Демпартией. Другая – за представителями традиционной капиталистической системы, то есть за Трампом, его окружением и частью (подчеркиваю, только частью!) Республиканской партии. И сшить эти части уже нельзя.

"Левых" в верхах (в Капитолии, на уровне штатов, судов и губернаторов) – большинство. И "левые" четко осознают, что Трамп и его приверженцы смертельно опасны для них, это враги. Поэтому они ставят задачу – уничтожить трампистов и раздавить Трампа.

Все, происходящее сейчас – это генеральное сражение трампистов и "левых".

Демпартия потерпела серьезное поражение в результате захвата Капитолия сторонниками Трампа: никто не называет точного количества тех, кто прибыл в Вашингтон просто по зову Трампа (а оно – огромно). Эти люди – члены армии Трампа, они вооружены и активны. Если бы Трамп сказал им "ату!", они бы ринулись все громить.

К тому же, за Трампом стоит Пентагон, т.е. на его стороне – армия США. Тогда как на стороне "левых" – прокуроры, судьи, бюрократы, администрации и губернаторы штатов, а также некоторые предатели Республиканской партии.

Импичмент необходим демократам, даже несмотря на то, что до инаугурации Байдена остаются считанные дни, потому что эта процедура призвана уничтожить Трампа как главнокомандующего. Ведь после импичмента Трампу не только будет проблематично вновь стать президентом США – его можно будет уголовно преследовать, то есть он станет человеком "с волчьим билетом".

Впрочем, даже если Байдена провозгласят президентом, это ничего не изменит. Трамп остается президентом при всех полномочиях, за ним сохраняется статус президента. Вот демократы и рвутся уничтожить этот статус, сделав Трампа изгоем, парией, чтобы потом посадить. Причем посадили бы они не только Трампа, но и Иванку, и его зятя – речь идет о полной зачистке группы Трампа и полном разгроме республиканцев.

Эта война между трампистами и "левыми" в США уже вышла на такой уровень, когда стороны не смогут договориться. Компромисс невозможен. Потому далее демократы будут пытаться объявить импичмент Трампу, а он – ввести военное положение и начать аресты. Так что до сих пор не факт, что 20 января пройдет инаугурация Байдена…

Враги консерваторов действуют в рамках "левой" концепции революции. И теперь трамписты должны нанести им ответный удар. Трамп, опираясь на армию, сейчас может вспомнить о законе о восстании, арестовать руководство Конгресса, объявив, что его члены являются агентами иностранных государств, а дальше – военный трибунал.

Ближайшие семь дней – решающие, потому демократы так проталкивают идею импичмента.

Байден при этом уже фактически стал похожим на Лукашенко, который вынужден был провести свою инаугурацию закрыто, виртуально. К тому же, уже объявлено, что Байден пока не будет заезжать в Белый дом – якобы там начинается санобработка. Это беспрецедентно и является разрушением всех институций США.

Даже если 20-го числа инаугурация Байдена состоится, то Трамп параллельно проведет свою. Будет две инаугурации, два президента – двоевластие. Фактически будут созданы новые государства: чисто "левое" – байденовское, "правое" – трамповское, а также третье государство, где будет "каша", и куда, вероятнее всего, войдут некоторые провинции Канады, которая также не устоит в ходе этой тряски.

Так что, по моим прогнозам, в Северной Америке будет три государства, и я считаю, что это – наилучший вариант. Иначе – будет война до последнего байденовца и трамписта.

Ближайшая неделя обещает быть очень "горячей" в США. Процесс пошел, и прежние Штаты уже не сшить.

Олег Соскин, политолог, директор Института трансформации общества, специально для Главреда