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Путин в Нагорном Карабахе обыграл всех

Григорий Перепелица

Профессор Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, доктор политических наук, эксперт по вопросам международной политики

10 ноября 2020, 20:32

Главное, чего добилась Россия - легального присутствия там своих войск, которым теперь будут дислоцироваться там на постоянной основе в качестве миротворцев.

Нагорный Карабах
Россия добилась легальности своих "зеленых человечков" в Нагорном Карабахе / Reuters

Подписание соглашения по Нагорному Карабаху подтвердило тезис о том, что конфликт модерирует Россия. В этой войне она обыграла всех - создается впечатление, что дрались два петуха, потом пришла хозяйка и отправила их двоих на холодец. Россия выжидала удачного момента и буквально выхватила победу у Азербайджана из рук, когда тот практически занял ключевые позиции, а Нагорный Карабах был на грани капитуляции, потому что подавляющее большинство оккупированных территорий Нагорного Карабаха уже было захвачено азербайджанскими войсками.

Именно в этот момент в процесс вмешалась Россия и, с одной стороны, спасла Армению от полной капитуляции и, в то же время, не дала Азербайджану достичь окончательной победы и вернуть себе не только оккупированные территории вокруг Нагорного Карабаха, но и сам Нагорный Карабах.

Но главное чего добилась Россия - легального присутствия там своих войск. Ведь раньше Россия влияла на этот конфликт опосредованно, так как не имела войск, а теперь её войска под видом миротворцев смогут дислоцироваться там практически на постоянной основе.

Читайте такжеКапитуляция Армении - хороший урок УкраинеПотому что в России нет миротворческих сил - у неё есть регулярные войска для проведения наступательных операций и захвата территории в тылу противника. Это не "голубые каски", а реальная ударная сила. И это - повторение той ситуации, которая в свое время была в Абхазии и Южной Осетии. И теперь если Россия захочет, то она перебросит в Карабах не только 2000 военных, а и развернёт наступление где угодно, хоть на всей территории Азербайджана.

Выступив посредником при подписании соглашения между Армении и Азербайджана, она практически собрала все сливки. Прежде всего, потому, что теперь она контролирует Лачинский коридор, который соединяет Армению с нагорным Карабахом.

Более того, российские миротворцы будут размещены в Степанакерте, а потому Азербайджан и в дальнейшем не сможет полностью зачистить территорию и восстановить контроль над ней.

Читайте такжеКремль в Карабахе доводит свою партию до концаКроме того, Россия выбросила из игры Турцию. Поскольку Турция не является подписантом этого соглашения, она оказалась вне игры. Турция могла бы назвать себя победителем, если бы Азербайджан одержал полную победу, ведь она была его военным союзником. Но теперь она осталась ни с чем, а Азербайджан оказался в полной зависимости от России, на который она теперь будет давить, склоняя его присоединиться к российскому военному союзу - ОДКБ.

И теперь, когда Россия полностью контролирует ситуацию, она кардинально переформатирует политический ландшафт и политический режим Армении. Пашинян пришел к власти демократическим путем, что Путин воспринимает как угрозу со стороны ближайшего военного союзника. Потому Россия просто ждала момента для создания политического кризиса и отстранения Пашиняна от власти. Теперь она этого дождалась - налицо политический кризис, который наверняка закончится отставкой Пашиняна, на смену которому придет марионетка, которую поставит Москва.

Григорий Перепелица, директор Института внешнеполитических исследований Дипакадемии МИД, политолог, специально для Главреда

Перепелица Владимир Путин Никол Пашинян Новости Турции новости Армении новости Азербайджана Конфликт в Нагорном Карабахе
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