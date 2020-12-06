Рейтинги YouTube обломали монетизаторов любви к родине

Клип Монатика и Веры Брежневой стал единственным отечественным среди топ-10 популярных у украинцев в 2020-м году / УНИАН

YouTube обнародовал самые популярные по количеству просмотров ролики в украинском сегменте за 2020 год.

Все 10 роликов на русском языке.

Мне кажется это лучшее табло для понимания, как на самом деле обстоят дела.

Понятно, что то, что в списке - очень далеко, от настоящего искусства, мягко говоря. Понятно, что это музыка для тинейджеров, но в статистике запросов Google, как и в запросах фильмов в стриминговых сервисах такая же картина.

Никакие квоты на радио, миллионы на кино никак не изменят ситуацию.

Вернее, изменяют: в предыдущем году было несколько песен на украинском в топе просмотров за год, в этом году уже нет.

Монатик с Верой Брежневой молодцы, хоть и на 10 месте, но поучаствовали в хит-параде YouTube 2020.

Это всё, что нужно знать о менеджерах от искусства в Украине.

Почему всегда так всё? Почему, когда слушаешь клинических "патриотов" - одна картина, а потом подводит итог YouTube с цифрами, и всё оказывается не так, как хотелось бы монетизаторам любви к Родине.

У меня в наушниках всегда Арсен Мирзоян на украинском, RHCP на английском и БИ-2 на русском. Потому, что когда есть настоящее искусство, никакие квоты не нужны, а когда его нет, никакие квоты не помогут.

Топ Spotify - что слушали украинцы в 2020-м kizaru MORGENSHTERN Скриптонит Макс Корж ЛСП

Читайте такжеПочему украинцы предпочитают российский попс вместо "шароварщины"