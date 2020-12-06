Рейтинги YouTube обломали монетизаторов любви к родине

Квоты не помогут своему продукту, если он никому не интересен.
YouTube обнародовал самые популярные по количеству просмотров ролики в украинском сегменте за 2020 год.
Все 10 роликов на русском языке.
Мне кажется это лучшее табло для понимания, как на самом деле обстоят дела.
Понятно, что то, что в списке - очень далеко, от настоящего искусства, мягко говоря. Понятно, что это музыка для тинейджеров, но в статистике запросов Google, как и в запросах фильмов в стриминговых сервисах такая же картина.
Никакие квоты на радио, миллионы на кино никак не изменят ситуацию.
Вернее, изменяют: в предыдущем году было несколько песен на украинском в топе просмотров за год, в этом году уже нет.
Монатик с Верой Брежневой молодцы, хоть и на 10 месте, но поучаствовали в хит-параде YouTube 2020.
Топ-10 популярных в Украине клипов 2020
- Клава Кока & Niletto — Краш (official video)
- Little Big — Hypnodancer (Official Music Video)
- Artik & Asti — Девочка танцуй (Official Video)
- Mia Boyka & Егор Шип — Пикачу
- Little Big — Uno — Russia — Official Music Video — Eurovision 2020
- Morgenshtern & Элджей — Cadillac (слив клипа, 2020)
- Dabro — Юность (Official video)
- Morgenshtern & Тимати — El Problema (Prod. Slava Marlow) [Премьера Клипа, 2020]
- Баста & Zivert — неболей
- Monatik & Вера Брежнева — ВЕЧЕРиНОЧКА
Это всё, что нужно знать о менеджерах от искусства в Украине.
Почему всегда так всё? Почему, когда слушаешь клинических "патриотов" - одна картина, а потом подводит итог YouTube с цифрами, и всё оказывается не так, как хотелось бы монетизаторам любви к Родине.
У меня в наушниках всегда Арсен Мирзоян на украинском, RHCP на английском и БИ-2 на русском. Потому, что когда есть настоящее искусство, никакие квоты не нужны, а когда его нет, никакие квоты не помогут.
Топ Spotify - что слушали украинцы в 2020-м
- kizaru
- MORGENSHTERN
- Скриптонит
- Макс Корж
- ЛСП
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