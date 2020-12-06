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Рейтинги YouTube обломали монетизаторов любви к родине

Евгений Черняк

бизнесмен, глава наблюдательного совета холдинга Global Spirits

6 декабря 2020, 10:09

Квоты не помогут своему продукту, если он никому не интересен.

Монатик
Клип Монатика и Веры Брежневой стал единственным отечественным среди топ-10 популярных у украинцев в 2020-м году / УНИАН

YouTube обнародовал самые популярные по количеству просмотров ролики в украинском сегменте за 2020 год.

Все 10 роликов на русском языке.

Мне кажется это лучшее табло для понимания, как на самом деле обстоят дела.

Понятно, что то, что в списке - очень далеко, от настоящего искусства, мягко говоря. Понятно, что это музыка для тинейджеров, но в статистике запросов Google, как и в запросах фильмов в стриминговых сервисах такая же картина.

Никакие квоты на радио, миллионы на кино никак не изменят ситуацию.

Вернее, изменяют: в предыдущем году было несколько песен на украинском в топе просмотров за год, в этом году уже нет.

Монатик с Верой Брежневой молодцы, хоть и на 10 месте, но поучаствовали в хит-параде YouTube 2020.

Топ-10 популярных в Украине клипов 2020

  1. Клава Кока & Niletto — Краш (official video)
  2. Little Big — Hypnodancer (Official Music Video)
  3. Artik & Asti — Девочка танцуй (Official Video)
  4. Mia Boyka & Егор Шип — Пикачу
  5. Little Big — Uno — Russia — Official Music Video — Eurovision 2020
  6. Morgenshtern & Элджей — Cadillac (слив клипа, 2020)
  7. Dabro — Юность (Official video)
  8. Morgenshtern & Тимати — El Problema (Prod. Slava Marlow) [Премьера Клипа, 2020]
  9. Баста & Zivert — неболей
  10. Monatik & Вера Брежнева — ВЕЧЕРиНОЧКА

Это всё, что нужно знать о менеджерах от искусства в Украине.

Почему всегда так всё? Почему, когда слушаешь клинических "патриотов" - одна картина, а потом подводит итог YouTube с цифрами, и всё оказывается не так, как хотелось бы монетизаторам любви к Родине.

У меня в наушниках всегда Арсен Мирзоян на украинском, RHCP на английском и БИ-2 на русском. Потому, что когда есть настоящее искусство, никакие квоты не нужны, а когда его нет, никакие квоты не помогут.

Топ Spotify - что слушали украинцы в 2020-м

  1. kizaru
  2. MORGENSHTERN
  3. Скриптонит
  4. Макс Корж
  5. ЛСП

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Вера Брежнева Монатик Баста Евгений Черняк Элджей Little Big Моргенштерн
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