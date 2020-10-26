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Главный феномен местных выборов

Александр Доний

политический аналитик, глава Центра исследований политических ценностей, бывший народный депутат Украины, глава художественного объединения «Остання барикада»

26 октября 2020, 09:50

Поскольку рейтинг Слуги народа падает, а альтернативы в виде серьезных центристских проектов нет, именно поэтому их место заняли региональные элиты.

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Местные выборы 2020-политики сделали ставку на регионы

Местные выборы показали несколько моментов.

Во-первых, контроль местных элит над ситуацией, которые, благодаря децентрализации, получили больше финансовых возможностей, и, соответственно, больше влияния на население.

Во-вторых, мы видим большое количество бывших и действующих депутатов, которые баллотировались на место руководителей ОТГ или депутатов местных советов, что также свидетельствует о том, что значительная часть ресурсов перешла на уровень регионов. И все это - феномен нынешних выборов.

Отстраненность избирателей имеет две причины – с одной стороны, это эпидемия коронавируса как форс-мажор. С другой, есть и объективная причина - так называемый избирательный кодекс, который протянула часть общественных активистов и тогдашняя власть, и представлял собой узурпацию политического процесса со стороны господствующего политического класса, к которому принадлежат не только партии, но и финансово-промышленные круги. Именно поэтому ряд политических деятелей и волонтеров накануне призвали людей не идти на выборы, мотивируя это тем, что только так партии и политики смогут к ним прислушаться.

Читайте такжеВоскресение Порошенко и печаль Зеленского: первые итоги выборов-2020И здесь есть логика, потому что людям подали идею о якобы открытых списках, но никто не объяснил, что отдельные личности будут баллотироваться самостоятельно. Но если они будут баллотироваться от партии, то только так они смогут попасть в большую политику.

Как показывала социология, то победа Слуги народа была бы обеспечена, если бы местные выборы состоялись сразу после парламентских. И поскольку рейтинг Слуги народа падает, а альтернативы в виде серьезных центристских проектов нет, именно поэтому их место заняли региональные элиты.

Большинство партий, даже если они пытались показывать всеукраинские амбиции, как, например, За Будущее или Предложение, на этих выборах положительный результат все равно получили именно за счет местных элит, потому что сделали ставку на городских голов или известных в регионе фермеров или бизнесменов, а не на всеукраинскую идеологию.

Что же касается политсил, ориентированных на Россию, как, например, та же партия Шария, то поскольку она ориентирована на мегаполисы, а не на села и поэтому их результат вполне ожидаемый. Но вопрос в том, какую они займут дальнейшую линию поведения, ведь не так трудно пройти на выборах, как потом отстаивать доверие избирателей. Ибо партиям, которые начинаются с нуля и с неизвестных лиц, труднее всего придерживаться морально-этических норм в дальнейшей деятельности. Яркий пример последних лет - Народный фронт, который в свое время воспользовался доверием людей в более 20%, после чего скатился до 1%.

Поэтому их успех на уровне нескольких городов пока ничего не значит - это даже не аванс. Все будет зависеть от того, что они будут делать дальше – если будут критиковать региональную власть, то тогда у них есть шансы стартовать на всеукраинских выборах, а если начнут им подыгрывать, то, наверное, этим все и завершится.

Александр Доний, политический аналитик, глава Центра исследования политических ценностей, бывший народный депутат Украины, специально для Главреда

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