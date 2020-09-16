УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Что привез Лукашенко со встречи с Путиным

Владимир Горбач

политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества

16 сентября 2020, 08:32

Кремль дал понять, что рассчитывает на более удобную белорусскую конституцию, которая позволит делегировать часть суверенитета органам "союзного государства".

Лукашенко не комментировал свою встречу с Путиным, а это значит, что он не совсем доволен ее результатами

Основная часть встречи Лукашенко и Путина в Сочи была закрытой. Изначально этот визит планировался как неофициальный: Лукашенко полетел в Россию сам, без правительственной делегации.

И хотя мы не знаем, о чем именно говорили Путин и Лукашенко, но некоторые предположения высказать можем, исходя из того, какие заявления прозвучали после этой встречи. Отмечу, что заявления сделала только российская сторона устами пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. Лукашенко же всего того, что происходило, никак не прокомментировал.

Впрочем, Песков обозначил три важных тезиса этой встречи.

Во-первых, выделение Россией Беларуси 1,5 миллиардов долларов государственного займа. Эти средства были необходимы Лукашенко, чтобы выплатить долги по кредитам той же России. То есть на самом деле произошло перекредитование у того же заемщика. По сути, Лукашенко ездил к Путину, чтобы попросить его пролонгировать белорусский долг.

Читайте такжеБольше не хозяин: эксперт оценил жесты Лукашенко на встрече с ПутинымВо-вторых, Путин пообещал вывести "резервные войска", которые он накопил на границе с Беларусью, чтобы в случае чего направить их на подавление сопротивления режиму Лукашенко. Это значит, что Лукашенко убеждал и убедил Путина в том, что он способен справиться с протестами собственными силами.

Хотя и без этих "резервов" российские войска присутствуют на территории Беларуси. В частности, речь идет о псковских десантниках, которые участвуют в совместных российско-белорусских военных учениях "Славянское братство", которые с 14 сентября проходят в Брестской области.

Кроме того, есть немало свидетельств того, что российские силовики (представители российских репрессивных органов) участвуют в подавлении белорусских протестов. То есть они уже пребывают на территории Беларуси и тайно оказывают помощь белорусскому диктатору.

Потому заявление об отведении резервных сил от границы является, скорее, символическим, адресованным в большей степени российскому электорату, чтобы показать россиянам, что "настамнет", то есть та же история, что и в Украине.

В-третьих, и Песков, и Путин говорили о необходимости проведения в Беларуси конституционной реформы. И, думаю, ключевой темой этой встречи в Сочи были не деньги и силовики, а именно будущее Беларуси, ее будущее конституционное устройство, а также дальнейшая участь самого Александра Лукашенко.

Путин недвусмысленно намекал на то, что одобряет идею Лукашенко о проведении конституционной реформы путем референдума в Беларуси. Деталей, то есть о каких именно изменениях идет речь, мы не знаем. Но интерес российской стороны к данному вопросу очевиден.

Читайте такжеПутин понизит Лукашенко с председателя колхоза до главного агрономаИ Лукашенко, и Путину, и всем остальным понятно, что эта конституционная реформа направлена на ослабление полномочий президента Беларуси, которыми сейчас наделен Лукашенко. Он и сам уже отмечал, что у белорусского президента слишком много полномочий, и он не хочет кому-либо другому передавать их в полной мере, а потому хотел бы изменить конституцию, дабы распределить эти полномочия среди разных органов власти. Но это – внешняя, показушная и чисто формальная позиция.

На самом же деле, Москва от новой конституции Беларуси, во-первых, ждет возможности завести на ключевые должности нужных ей людей, чтобы иметь влияние и контроль над ситуацией в Беларуси. А, во-вторых, конституция Республики Беларусь должна быть гибкой и удобной для "союзного государства" с Российской Федерацией. То есть Кремль рассчитывает на более удобный конституционный дизайн и готовность Беларуси делегировать разные полномочия, функции, часть суверенитета органам "союзного государства", куда на самом дели и собираются забрать из Минска Александра Лукашенко со временем.

Путин играет с Лукашенко в определенную игру. Россияне прекрасно понимают, что прекратить протесты в Беларуси можно, лишь устранив от власти Лукашенко. Но самый легкий способ его "устранить" именно в Москву, чтобы он якобы "пошел на повышение" – на уровень союзного государства.

Что дальше будет с белорусским протестом? Очевидно, что он не выдохнется. Протесты в Беларуси продолжаются уже больше месяца. Лукашенко пытался применять разную тактику, чтобы противодействовать им. Он пытался и не подавлять их в надежде, что протест сойдет на нет – но этого не случилось. Пытался он и разогнать людей силой, но тоже безрезультатно.

Не исключено, что сейчас Лукашенко от отчаяния попытается сильнее "закручивать гайки". Он понял, что Путин его к этому и подталкивал, и понял, что Путин открыто вмешиваться не станет. Такая же интенсивность протестов, как и сейчас, будет сохраняться до тех пор, пока не попытаются провести инаугурацию Лукашенко.

Читайте такжеЛукашенко подпишет в бункере Путина унизительный мирВпрочем, есть еще один важный итог этой встречи. Песков в Сочи отметил, что Россия фактом этих переговоров признала и назвала Лукашенко законно избранным президентом Беларуси. Таким образом, Россия внешнеполитически легитимизировала Лукашенко и теперь берет на себе часть ответственности. То есть в определенный переходной период Москва будет признавать Лукашенко президентом, но лишь под обязательство "батьки" осуществить такие изменения в Беларуси, которые выгодны российской стороне, и только до того момента, когда они будут осуществлены. Дальше Лукашенко не будет нужен россиянам, и они его заменят.

Пока что Александр Лукашенко не комментировал свою встречу с Путиным, а это значит, что он не совсем доволен ее результатами либо не может обнародовать то, о чем на ней шла речь. Впрочем, чуда для Лукашенко точно не случилось. Он сумел добиться чисто технических достижений, в частности, перекредитоваться у Путина.

Владимир Горбач, политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества, специально для Главреда

Владимир Горбач Александр Лукашенко Владимир Путин встреча Лукашенко с Путиным протесты в Беларуси Союзное государство
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

08:54
Тихановская оценила угрозу оккупации Россией части Беларуси
08:32
Что привез Лукашенко со встречи с Путиным мнение
08:21
Тихановская дала Лукашенко громкое обещание Видео
08:15
За поездки в Москву на 9 мая и оправдание РФ - штраф или срок: что предлагают депутаты
08:00
Трамп назвал сроки появления вакцины от коронавируса в США Видео
07:44
Путин хочет заполучить не только левобережную Украину, но и Киев, и правобережье до Збруча – Андрей Илларионов
07:25
Тихановская сказала, на что Россия дала деньги Лукашенко Видео
07:13
Медная вода: выявлены здоровые преимущества нового тренда Видео
06:55
"Визуальный оргазм, лесбиянка": Maruv показала БДСМ-забавы в Красной комнате Фото
06:29
Путин рассчитывает, что Лукашенко "завещает" ему Беларусь мнение
06:04
Чудо, как хороши: настало время провокационных юбок в стиле 20-х - фото Фото
05:32
Поздравления с Днем HR-менеджера в прозе, стихах и картинках – яркие и смешные
05:03
Ученые обнаружили брешь в защите коронавируса от лечения
04:26
"Угроза для режима": эксперт рассказал, кто отравил Навального Видео
03:50
Самые модные женские стрижки для овального лица 2020 - фото Фото
03:01
Угроза обрушения гривны: эксперт рассказал, к чему готовиться Видео
02:15
Гороскоп для всех на новолуние: пополнение кошелька и успешный риск Видео
01:36
Телеведущая 1+1 без лифчика произвела фурор пикантными фото
01:03
Следующая пандемия будет разрушительнее Covid-19 – эксперты Видео
00:56
Делают рогоносцами: топ-3 причин, почему женщины ищут секс на стороне
00:20
"Лукашенко уйдет – но есть нюанс": что ждет Беларусь после бунта – эксперт Видео
15 сентября, вторник
23:58
ЕС делегирует Марину Порошенко депутатом в Киевсовет – СМИ
23:37
Тихановская упрекнула Путина за поддержку диктатора Видео
23:31
Лоукостер Wizz Air до весны отменил рейсы из Украины: список
23:05
В Ивано-Франковске на лавочке забыли гранатомет
22:59
В МИД Польши резко высказались о "выборах" в Крыму
22:38
Ученые назвали тип людей, который проживет меньше
22:30
Лукашенко сделал громкое заявление о "безопасном" паломничестве хасидов Видео
22:04
Новые Apple Watch и Ipad: компания Apple представила новинки года Видео
22:03
Коронавирус в Украине "ломанулся" вперед – за сутки почти три тысячи больных Видео
21:58
Динамо обыграло Аз Алкмаар и вышло в плей-офф Лиги Чемпионов Фото Видео
21:51
Как узнать, что у вас высокий сахар: симптом на ноге Видео
21:36
Путин вернется к Украине, как только покончит с Беларусью – экономист Видео
21:30
Оппозиция Беларуси надеется получить от ЕС кругленькую сумму
21:24
Коррупция в Слуге народа: помощника нардепа Юрченко взяли под стражу Видео
21:15
Сердечный приступ: 7 самых опасных вещей для сердца Видео
20:57
Пандемия коронавируса: власти Португалии пошли на отчаянный шаг
20:38
Гороскоп для всех на 16 сентября: назван главный счастливчик дня Видео
20:31
В оккупированном Симферополе из крана хлынули нечистоты
20:09
В Киеве Слуга народа опередила ЕС – опрос
20:01
Глава МИД Израиля экстренно обратился к Зеленскому из-за хасидов
19:30
В Болгарии обнародовали имена россиян, которые отравили бизнесмена Новичком
19:30
Презентация Apple: смотреть онлайн, что покажут и цена Видео
19:20
Roshen купила Дворец культуры в Киеве для концертов
19:15
Михаил Боярский свалился без чувств в общественном месте
19:14
Средиземноморская диета: топ-3 интересных рецепта для гостей Видео
19:00
"Других вариантов нет": секретарь Навального озвучила его планы Видео
18:57
Близкий к ДТЭК Ахметова депутат требует уволить главу НКРЭКУ
18:48
"Позорище, фальшь, лицемерие": Волочкова накинулась на бывшего из-за свадьбы
18:36
В ЦИК озвучили предварительную дату выборов на Донбассе
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять