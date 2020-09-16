Что привез Лукашенко со встречи с Путиным

Лукашенко не комментировал свою встречу с Путиным, а это значит, что он не совсем доволен ее результатами

Основная часть встречи Лукашенко и Путина в Сочи была закрытой. Изначально этот визит планировался как неофициальный: Лукашенко полетел в Россию сам, без правительственной делегации.

И хотя мы не знаем, о чем именно говорили Путин и Лукашенко, но некоторые предположения высказать можем, исходя из того, какие заявления прозвучали после этой встречи. Отмечу, что заявления сделала только российская сторона устами пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. Лукашенко же всего того, что происходило, никак не прокомментировал.

Впрочем, Песков обозначил три важных тезиса этой встречи.

Во-первых, выделение Россией Беларуси 1,5 миллиардов долларов государственного займа. Эти средства были необходимы Лукашенко, чтобы выплатить долги по кредитам той же России. То есть на самом деле произошло перекредитование у того же заемщика. По сути, Лукашенко ездил к Путину, чтобы попросить его пролонгировать белорусский долг.

Читайте такжеБольше не хозяин: эксперт оценил жесты Лукашенко на встрече с ПутинымВо-вторых, Путин пообещал вывести "резервные войска", которые он накопил на границе с Беларусью, чтобы в случае чего направить их на подавление сопротивления режиму Лукашенко. Это значит, что Лукашенко убеждал и убедил Путина в том, что он способен справиться с протестами собственными силами.

Хотя и без этих "резервов" российские войска присутствуют на территории Беларуси. В частности, речь идет о псковских десантниках, которые участвуют в совместных российско-белорусских военных учениях "Славянское братство", которые с 14 сентября проходят в Брестской области.

Кроме того, есть немало свидетельств того, что российские силовики (представители российских репрессивных органов) участвуют в подавлении белорусских протестов. То есть они уже пребывают на территории Беларуси и тайно оказывают помощь белорусскому диктатору.

Потому заявление об отведении резервных сил от границы является, скорее, символическим, адресованным в большей степени российскому электорату, чтобы показать россиянам, что "настамнет", то есть та же история, что и в Украине.

В-третьих, и Песков, и Путин говорили о необходимости проведения в Беларуси конституционной реформы. И, думаю, ключевой темой этой встречи в Сочи были не деньги и силовики, а именно будущее Беларуси, ее будущее конституционное устройство, а также дальнейшая участь самого Александра Лукашенко.

Путин недвусмысленно намекал на то, что одобряет идею Лукашенко о проведении конституционной реформы путем референдума в Беларуси. Деталей, то есть о каких именно изменениях идет речь, мы не знаем. Но интерес российской стороны к данному вопросу очевиден.

Читайте такжеПутин понизит Лукашенко с председателя колхоза до главного агрономаИ Лукашенко, и Путину, и всем остальным понятно, что эта конституционная реформа направлена на ослабление полномочий президента Беларуси, которыми сейчас наделен Лукашенко. Он и сам уже отмечал, что у белорусского президента слишком много полномочий, и он не хочет кому-либо другому передавать их в полной мере, а потому хотел бы изменить конституцию, дабы распределить эти полномочия среди разных органов власти. Но это – внешняя, показушная и чисто формальная позиция.

На самом же деле, Москва от новой конституции Беларуси, во-первых, ждет возможности завести на ключевые должности нужных ей людей, чтобы иметь влияние и контроль над ситуацией в Беларуси. А, во-вторых, конституция Республики Беларусь должна быть гибкой и удобной для "союзного государства" с Российской Федерацией. То есть Кремль рассчитывает на более удобный конституционный дизайн и готовность Беларуси делегировать разные полномочия, функции, часть суверенитета органам "союзного государства", куда на самом дели и собираются забрать из Минска Александра Лукашенко со временем.

Путин играет с Лукашенко в определенную игру. Россияне прекрасно понимают, что прекратить протесты в Беларуси можно, лишь устранив от власти Лукашенко. Но самый легкий способ его "устранить" именно в Москву, чтобы он якобы "пошел на повышение" – на уровень союзного государства.

Что дальше будет с белорусским протестом? Очевидно, что он не выдохнется. Протесты в Беларуси продолжаются уже больше месяца. Лукашенко пытался применять разную тактику, чтобы противодействовать им. Он пытался и не подавлять их в надежде, что протест сойдет на нет – но этого не случилось. Пытался он и разогнать людей силой, но тоже безрезультатно.

Не исключено, что сейчас Лукашенко от отчаяния попытается сильнее "закручивать гайки". Он понял, что Путин его к этому и подталкивал, и понял, что Путин открыто вмешиваться не станет. Такая же интенсивность протестов, как и сейчас, будет сохраняться до тех пор, пока не попытаются провести инаугурацию Лукашенко.

Читайте такжеЛукашенко подпишет в бункере Путина унизительный мирВпрочем, есть еще один важный итог этой встречи. Песков в Сочи отметил, что Россия фактом этих переговоров признала и назвала Лукашенко законно избранным президентом Беларуси. Таким образом, Россия внешнеполитически легитимизировала Лукашенко и теперь берет на себе часть ответственности. То есть в определенный переходной период Москва будет признавать Лукашенко президентом, но лишь под обязательство "батьки" осуществить такие изменения в Беларуси, которые выгодны российской стороне, и только до того момента, когда они будут осуществлены. Дальше Лукашенко не будет нужен россиянам, и они его заменят.

Пока что Александр Лукашенко не комментировал свою встречу с Путиным, а это значит, что он не совсем доволен ее результатами либо не может обнародовать то, о чем на ней шла речь. Впрочем, чуда для Лукашенко точно не случилось. Он сумел добиться чисто технических достижений, в частности, перекредитоваться у Путина.

Владимир Горбач, политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества, специально для Главреда