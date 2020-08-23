Трагедия Иловайска показала, что Путин готов пойти на что угодно

В шестую годовщину Иловайской трагедии Офис генерального прокурора Украины передал в Офис прокурора Международного уголовного суда (МУС) доказательства совершения военных преступлений, среди которых и убийство украинских военных вблизи Иловайска в августе 2014 года. "Согласно выводам экспертов и комплексом других добытых доказательств, единственным фактором, приведшим к трагическим событиям возле Иловайска, является военная агрессия вооруженных сил РФ", – отмечается в заявлении Офиса генерального прокурора.

Это очень важное признание. Украинская внутриполитическая борьба привела к тому, что мы часто забываем о главных причинах того, что произошло и происходит во время российско-украинской войны. А главной причиной остается российская агрессия. Конечно, это не значит, что украинское политическое руководство и военное командование не делают ошибок. Но если не было бы агрессии – не было бы и ошибок. Не было бы погибших, не было бы разрушенных судеб. Главный виновник последствий войны – не Петр Порошенко. Главный виновник последствий войны – не Владимир Зеленский. Главный виновник последствий войны - Владимир Путин. Конечно, вместе с политическим и военным руководством России. Вместе с теми гражданами России, которые сознательно поддерживают агрессивный курс.

Недооценка намерений Путина

Но есть еще одна важная причина, о которой в Украине почти не вспоминают. Это недооценка намерений Владимира Путина. Подавляющее большинство украинцев вообще никогда не верило в возможность российско-украинского конфликта. Хотя для трезвомыслящего человека было очевидным: как только Украина задумается о настоящей независимости, о готовности к европейской и евроатлантической интеграции, начнется серьезный конфликт. А возможно, и настоящая война.

Кстати, сейчас констатация этого факта является актуальной для соседней Беларуси. В 2014 году мало кто верил, что Путин решится на аннексию Крыма. Даже после этой аннексии мало кто верил, что Путин решится на вторжение в материковую Украину. Даже после этого вторжения мало кто верил, что Путин решится на прямой ввод российских войск на территорию Украины. И эта неготовность стала на самом деле главной причиной трагедии в Иловайске.

Читайте такжеДля Кремля жизненно важно, чтобы диктатор победил, а народ-проигралНо даже после этой трагедии мы не можем честно сказать самим себе: Путин будет продолжать добиваться собственных целей. Главная цель неоднократно артикулировалась Кремлем - это восстановление геополитического влияния России на постсоветском пространстве.

Украинцы не одиноки в своей недооценке серьезности путинских намерений. Перед российско-грузинской войной в Тбилиси также не верили в возможность использования регулярных российских войск на грузинской территории. Но ведь это произошло, произошло еще до нападения России на Украину, привело к новым территориальным потерям. До фактического исчезновения даже теоретической возможности восстановления территориальной целостности Грузии. Но мы почему-то считали, что то, что уже произошло в Грузии, не может произойти в Украине. А произошло! И может повториться снова и снова – если мы будем и дальше недооценивать серьезность намерений противника. Если вместо отработки стратегии обороны мы будем искать пути к договоренностям с тем, кто не собирается с нами договариваться.

Виталий Портников, журналист, для Радио Свобода