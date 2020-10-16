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Тупая манипуляция: что не так с Зе-опросом

Сергей Гайдай

Политтехнолог, директор по стратегическому планированию агентства Гайдай.Ком

16 октября 2020, 06:55

Затея Зеленского с опросом выглядит плохо и с точки зрения здравого смысла, и с точки зрения этики, и с точки зрения политической компетентности.

Владимир Зеленский
Идея с проведением опроса в день выборов не даст того результата, на который рассчитывают у Зеленского / Скриншот ВВС

Владимир Зеленский намерен в день выборов в Украине на избирательных участках провести опрос, задав украинцам "пять важных вопросов". Однако у президента нет ни единого эффективного механизма, который бы позволил найти результатам этого опроса эффективное применение. Поскольку совершенно непонятен статус этого опроса. Если бы в Украине существовал механизм референдума, тогда другое дело, ведь в странах, где такой механизм есть, ответ граждан имеет юридическую силу.

Более того, в истории с анонсированным опросом есть все признаки того, что президент Зеленский нарушил закон. Ведь согласно закону, вмешиваться в избирательный процесс и производить подобного рода действия на избирательных участках нельзя. Тем более, заявлять о проведении опроса в такой короткий срок, когда у нас, по сути, осталась одна неделя до выборов.

Не говорю уж о нарушении правила, гласящего о том, что никакое должностное лицо (а президент является таковым) не имеет права осуществлять действия, которые дадут преференции одной из партий – политической силе самого президента, т.е. Слуге народа. А ведь логика Зеленского, когда он объявляет о проведении такого рода опроса, в первую очередь, сводится к тому, чтобы повысить явку своего электората.

Кроме того, подобный опрос будет иметь "эффект наказа". Подобную практику не раз можно было наблюдать на выборах в Украине, когда тот или иной кандидат совершает анкетирование граждан, имитируя таким образом, что граждане дают ему наказ. То есть, когда у избирателей интересуются, нужно ли делать что-либо, сами избиратели воспринимают это как предвыборное обещание. Но в 99,9% случаев это не более чем предвыборный трюк, потому что за всю историю не было никого, кто бы принял желание избирателей во внимание и сделал их программой своих действий. Если у нас не выполняются даже прямые обещания, которые дают кандидаты накануне выборов, то нет смысла ждать чего-то большего от опроса. Результаты опросов – это не более чем результаты опросов.

Читайте такжеЗачем Зеленскому игра в "5 важных вопросов" в день выборовК тому же, если президенту, который уже больше года находится у власти, понадобится мнение граждан, то – простите – для этого существуют социологические компании и эксперты, которые могут ему сообщить, что думают граждане по тому или иному вопросу с точностью до 99%.

Что касается сути вопросов, которые власть хочет задать на избирательных участках…

Первый – о пожизненном заключении коррупционеров: не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что граждане хотят наказания коррупционеров. Причем если бы вместо пожизненного заключения предлагался расстрел или казнь через повешение, результат был бы положительным.

Второй вопрос – о создании свободной экономической зоны на Донбассе. Это полный треш! Разве простой гражданин может понять, о чем речь… "На Донбассе" – это где: в оккупированной зоне или нет? Если в оккупированной – разве президент собственными усилиями может создать там свободную экономическую зону? Если подразумевается ее создание на той части Донбасса, которая подконтрольна Украине, то – зачем? Разве в Украине не было свободных экономических зон, и разве они доказали свою эффективность?

Это все – тупая циничная и беспринципная предвыборная манипуляция.

Очевидно, президент понимает, что на грядущих местных выборах у его политической силы нерадостные перспективы: рейтинг падает, во многие местные советы Слуга народа заходят не в большинстве, в некоторых городах они даже не преодолеют проходной барьер, а также нет ни одного областного центра, где бы у "слуг народа" был кандидат реально претендующий стать мэром – везде побеждают кандидаты от других партий. Понимая, что грядет большое и болезненное поражение, президент решил вмешаться и реализовать предвыборной трюк. Очевидно, ему подсказали не очень умные советники, как найти "волшебную кнопку" и повысить шансы Слуги народа на максимальный результат.

Вся эта затея с опросом выглядит очень нехорошо и с точки зрения здравого смысла, и с точки зрения этики, и с точки зрения политической компетентности.

Более того, судя по реакции простых граждан, идея с опросом вызвала у них недоумение или возмущение. Потому результат ее будет прямо противоположным тому, на который рассчитывают в команде президента: уж больно очевидны действия политического афериста, который пытается найти способ обмануть граждан.

Сергей Гайдай, политтехнолог, директор по стратегическому планированию агентства Гайдай.Ком, специально для Главреда

Донбасс опрос местные выборы в Украине Владимир Зеленский Слуга народа Свободная экономическая зона Сергей Гайдай
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