В чем главная проблема Зеленского

Президент за время своего правления так и не смог стать авторитетом и лидером даже для своего окружения. Поэтому никто к нему не относится всерьез.
Представьте, что вы работаете, например, финансовым директором или директором по маркетингу в крупном строительном холдинге и вдруг акционеры, - то ли с бодуна, то ли просто помешались - назначили директором холдинга какого-то провинциального актёра, который понятия не имеет о строительном бизнесе.
Представили?
Как вы будете относиться к такому генеральному директору?
Правильно!
Вы будете его презирать. Особенно, если этот болван будет вас еще и поучать, как правильно делать бизнес.
Именно это и происходит с Зеленским.
На самом деле все, кто с ним работают, его презирают, потому что считают, что он девиантный подросток, болван и что они все умнее, образованнее и профессиональнее его. Зеленский для всего его окружения - это тот самый провинциальный актеришка, которого акционеры назначили генеральным директором.
Читайте такжеПочему падение рейтинга ничем не грозит Зеленскому и его партииВсе приближенные Зеленского относятся к нему как к Санчо Панчо, который, как известно, для смеха был назначен губернатором острова Баратория.
Зеленского презирают все: и Богдан, и Гончарук, и Ермак, и Рябошапка, и Разумков, и Шмыгаль, и Баканов, Арахамия и даже Венедиктова, потому что все они считают себя на порядок выше его, а его воспринимают просто выскочкой, плодом чокнутых акционеров, то есть временно помешавшегося народа.
Это и есть главная проблема Зеленского. У него нет самого главного, - авторитета и лидерства. Ему оказывают внешние знаки уважения, как Санчо Пансо, но за глаза презирают его. Он как был клоуном, так и остался им в глазах своих приближенных.
Поэтому он бессилен.