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Зачем Зеленскому марихуана

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

19 октября 2020, 08:23

С легкой руки президента Украины Зеленского тема легализации наркотиков очутилась в повестке дня страны.

Зеленский
Зеленский внес легализацию марихуаны в перечень вопросов / Reuters

Безуспешно потратив год своей президентской жизни на легализацию сепаратистских антиукраинских образований на Востоке Украины (план Козака-Ермака) президент Владимир Зеленский вдруг решил заняться проблемой легализации марихуаны в Украине.

Зачем молодому и чувствительному президенту страны Зеленскому, именно сейчас, этот наркотик, трудно сказать. На самом деле у президента Украины Зеленского есть дела поважнее - борьба с элитной коррупцией, проведение радикальных социально-экономических реформ, организация обороны страны, борьба с бедностью и так далее, но выбрана именно эта проблема - легализации наркотиков для "потешного" общенационального опроса.

Читайте такжеЗеленский открывает ящик ПандорыЕсли президент Зеленский думает, что актуализацией темы наркотиков он привлечет к себе внимание молодежи, то это просто ошибка. Но если он думает, что подымая тему легализации марихуаны, он, тем самым, успокоит Сороса, которые уже 40 лет занимался этой проблемой, то это наивное заблуждение. А семейству Байденов, кандидата в президенты от демократической партии тоже не понравится соединение темы Украины и наркотиков.

Но дело сделано, с легкой руки президента Украины Зеленского тема легализации марихуаны очутилась в повестке дня страны. Так, что одну свою миссию он уже выполнил. Осталось только догадываться, что он задумал после безуспешной борьбы за мир на Донбассе и жгучим интересом к легализации наркотиков. После этого, может быть, он захочет милосердно напоить оккупированный Крым днепровской водой или посадить в тюрьму наиболее опасных коррупционеров страны. Тем более, что Зеленский их всех хорошо знает.

Владимир Зеленский марихуана Виктор Небоженко опрос Зеленского
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