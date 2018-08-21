В России констатировали невозможность обмена Сенцова на российских заключенных: названа причина

Олег Сенцов / facebook.com/denisovaombudsman

Обменять Олега Сенцова на российских заключенных, отбывающих наказание в Украине, невозможно из-за наличия у режиссера российского и украинского гражданств одновременно.

"Согласно украинской Конституции, их граждане выдаче не подлежат на территорию России - так же, как и у нас граждане не подлежат выдаче на другую территорию. Поэтому здесь нужно искать какую-то новую правовую форму", - заявила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает "Интерфакс".

Москалькова предполагает, что такой правовой формой могло бы стать двустороннее соглашение между РФ и Украиной о статусе лиц с двумя гражданствами.

15 августа, Сенцов назвал свое состояние "предкритическим".

В августе 2015 года Олег Сенцов был приговорен российским судом к 20 годам строгого режима по обвинению в организации поджогов и терактов в Крыму. Свою вину он не признал и в середине мая объявил голодовку с требованием освободить из российских колоний украинских политзаключенных.

На момент написания заметки Сенцов голодает 100-й день.