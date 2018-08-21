"100 дней голодает". Украина потребовала от России немедленно освободить Сенцова

Жизнь человека является высшей ценностью, отметили в украинском МИДе.
Незаконно осужденный в Российской Федерации украинский режиссер Олег Сенцов, который отбывает срок в колонии города Лабытнанги, голодает уже 100 дней.
Украина требует от России немедленно освободить украинца, написала пресс-секретарь Министерства иностранных дел нашей страны Марьяна Беца в Twitter.
"100 дней голодает О. Сенцов. Страшная цифра. Человеческая жизнь — высшая ценность. Требуем от РФ немедленно освободить Олега", — отмечается в сообщении.Читайте такжеЗадержание, голодовка, поддержка и творчество: все, что нужно знать о политзаключенном Олеге Сенцове
Ранее двоюродная сестра Олега Сенцова Наталья Каплан сообщила, что получила письмо от режиссера. По ее словам, наш соотечественник "написал, что конец близок, и он это не про освобождение".
Позже уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова узнала, что состояние режиссера "удовлетворительное" и прислала его фотографии из колонии.
Напомним, в конце августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд России приговорил Олега Сенцова и украинского активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.
Их обвинили якобы в подготовке подрыва памятника в расположенном в захваченном РФ Крыму Симферополе, а также в поджоге на полуострове офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия", оба вину не признали.
Незаконно осужденный писал родным, что у него выпадают волосы и крошатся зубы, а 14 мая объявил бессрочную голодовку. Единственным условием прекращения голодовки является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся в РФ. Потом наш соотечественник согласился на поддерживающую терапию.
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд попросил российского президента Владимира Путина помиловать украинца. После этого пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков утверждал, что режиссер не может быть помилован на основании прошения, направленного от имени генсека СЕ.