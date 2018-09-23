"Одна страна, одна цель, один Бог": Турчинов призвал христианские конфессии Украины объединиться "ради Украины"

Турчинов предложил всем церквям Украины объединиться, потому что этого требуют интересы страны / Reuters

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов призвал все христианские конфессии Украины к объединению ради государства.

"Сегодня стоит очень много духовных вызовов: война, агрессия Российской Федерации и вместе с этим наступление агрессивной безнравственности на наше общество. И сегодня стоит вопрос о защите семейных ценностей, наших семей, наших детей от пропаганды извращений. (Надо) защитить нашу молодежь от наркотиков и алкоголизма, и обеспечить независимость, единение и духовность нашей страны", - передает УНИАН.

Турчинов призвал другие христианские конфессии Украины присоединиться к созданному протестантами Украины Собору.

"Какая главная цель? Обеспечить христианский путь развития нашего государства. Мы все убеждены, что только на фундаменте вечных евангельских ценностей можно построить величие и могущество нашего государства, величие нашей Украины", - подчеркнул Турчинов.

"У нас одна страна, одна цель, и один Бог", - добавил секретарь СНБО.