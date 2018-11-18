Порошенко поблагодарил "всех американских друзей" за плечо

18 ноября 2018, 09:47

По его словам, результаты работы Комиссии "открывают широкие горизонты партнерства" между двумя странами.

Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко / Reuters

Президент Украины Петр Порошенко поприветствовал результаты работы состоявшейся накануне украинско-американской Комиссии стратегического партнерства.

"Благодарен президенту Дональду Трампу, госсекретарю Помпео и всем американским друзьям за надежное плечо поддержки и непоколебимую солидарность с Украиной! Заложена надежная основа для наращивания успеха нашего двустороннего сотрудничества в политической, оборонной, инвестиционно-экономической и энергетической отраслях", - написал Порошенко в Facebook.

По его словам, результаты работы Комиссии "открывают широкие горизонты партнерства" между двумя странами.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео по итогам встречи с главой МИД Украины Павлом Климкиным, заявил о начале совместной работы Вашингтона и Киева по остановке строительства газопровода "Северный поток-2". 

"Мы не хотим, чтобы наши европейские друзья пали жертвой политического и экономического манипулирования, которое Россия пыталась применить в Украине после того, как та сбросила советские оковы", - сказал Помпео.

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Украина США Петр Порошенко Дональд Трамп Павел Климкин Майк Помпео
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