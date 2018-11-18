Порошенко поблагодарил "всех американских друзей" за плечо

Президент Украины Петр Порошенко / Reuters

Президент Украины Петр Порошенко поприветствовал результаты работы состоявшейся накануне украинско-американской Комиссии стратегического партнерства.

"Благодарен президенту Дональду Трампу, госсекретарю Помпео и всем американским друзьям за надежное плечо поддержки и непоколебимую солидарность с Украиной! Заложена надежная основа для наращивания успеха нашего двустороннего сотрудничества в политической, оборонной, инвестиционно-экономической и энергетической отраслях", - написал Порошенко в Facebook.

По его словам, результаты работы Комиссии "открывают широкие горизонты партнерства" между двумя странами.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео по итогам встречи с главой МИД Украины Павлом Климкиным, заявил о начале совместной работы Вашингтона и Киева по остановке строительства газопровода "Северный поток-2".

"Мы не хотим, чтобы наши европейские друзья пали жертвой политического и экономического манипулирования, которое Россия пыталась применить в Украине после того, как та сбросила советские оковы", - сказал Помпео.