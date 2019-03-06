"Если муж запил": эксперт назвал главные провалы Порошенко, которые будут стоить ему президентства

Эксперт назвал главные провалы Порошенко, которые будут стоит ему президентства

В ходе чата на Главреде президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук Владимир Лановой назвал главные ошибки и просчеты нынешнего главы государства Петра Порошенко.

"Прежде всего, к ним относится чрезмерное увлечение кредитами МВФ и всеми остальными. В Украине нужно проводить экономическую политику, основанную на экономическом национализме", – считает эксперт.

Он также напомнил, что так и не было сделано основательных шагов по борьбе с коррупцией.

Читайте также"Я не пью": Порошенко жестко нахамил в ответ на вопрос из толпы"Это – главные провалы, которые, скорее всего, будут стоит Порошенко президентского кресла", – прогнозирует он.

В то же время экономист отметил, что не все, в чем обвиняют президента – на самом деле его вина.

"…вокруг Порошенко много и надуманного, просто потому что он – власть. Власть всегда и во всем виновата, даже если не имела к этому отношения. Муж запил – виноват президент, девушка бросила – виноват президент… Наши люди слишком многое связывают с властью", – добавил Лановой.

Ранее Ланой назвал ошибки, которые нельзя простить Порошенко. По его словам, пребывание Порошенко у власти – гарантия еще пяти лет войны.