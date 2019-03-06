"Если муж запил": эксперт назвал главные провалы Порошенко, которые будут стоить ему президентства

Экономист отметил, что не все, в чем обвиняют президента – на самом деле его вина.
В ходе чата на Главреде президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук Владимир Лановой назвал главные ошибки и просчеты нынешнего главы государства Петра Порошенко.
"Прежде всего, к ним относится чрезмерное увлечение кредитами МВФ и всеми остальными. В Украине нужно проводить экономическую политику, основанную на экономическом национализме", – считает эксперт.
Он также напомнил, что так и не было сделано основательных шагов по борьбе с коррупцией.
Читайте также"Я не пью": Порошенко жестко нахамил в ответ на вопрос из толпы"Это – главные провалы, которые, скорее всего, будут стоит Порошенко президентского кресла", – прогнозирует он.
В то же время экономист отметил, что не все, в чем обвиняют президента – на самом деле его вина.
"…вокруг Порошенко много и надуманного, просто потому что он – власть. Власть всегда и во всем виновата, даже если не имела к этому отношения. Муж запил – виноват президент, девушка бросила – виноват президент… Наши люди слишком многое связывают с властью", – добавил Лановой.
Ранее Ланой назвал ошибки, которые нельзя простить Порошенко. По его словам, пребывание Порошенко у власти – гарантия еще пяти лет войны.
Выборы президента 2019 в Украине
В последний день 2018-го — 31 декабря, в нашей стране началась новая президентская избирательная кампания. 8 февраля ЦИК завершила регистрацию: опубликован список кандидатов в президенты.
Всего комиссия зарегистрировала 44 кандидата на пост президента Украины. Однако 1 марта мэр Львова, лидер партии Объединение Самопомощь Андрей Садовый снялся с президентских выборов в пользу Анатолия Гриценко. Мэр Львова стал первым из 44 кандидатов, отказавшихся от участия в выборах.