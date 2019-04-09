В Украину прилетят американские десантники

Десант США / Новое время

Минобороны США отправляет в Украину более 150 военных элитной 101-й воздушно-десантной дивизии армии Сухопутных войск США. Об этом сообщил на своей странице в Facebook посол Украины в США Валерий Чалый.

"Screaming Eagles летят в Украину! В ближайшие дни более 150 военных элитной 101-й воздушно-десантной дивизии армии Сухопутных войск США прибудут в Украину для тренировки наших бойцов в Яворовском центре боевой подготовки и взаимного обмена опытом", - пишет дипломат.

По его словам, это стало возможно в результате переговоров с начальником штаба армии США генералом Марком Милли, которого Дональд Трамп предложил на должность главы Объединенного комитета начальников штабов. "Убедился - это боевой генерал слов на ветер не бросает", - подытожил Чалый.

Ранее сообщалось, что власти США планируют выделить 250 млн долларов на поддержку Вооруженных сил и сил безопасности Украины − в том числе на замену ранее переданного американского оружия.