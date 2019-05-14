Парубий подписал закон о языке не сходя с трибуны / Радио Свобода

14 мая депутаты Рады отклонили все постановления об отмене принятого закона о функционировании украинского языка как государственного.

Сразу же после этого спикер парламента Андрей Парубий этот закон подписал.

Теперь документ передадут на подпись президенту Петру Порошенко. Ожидается, что тот подпишет закон в кратчайшие сроки, так как ранее Порошенко пообещал подписать этот документ, пока еще находится на посту президента..

Подробнее о законе про языки и том, что он значит, можно прочитать в нашем материале Языковый закон в Украине: в чем суть закона про мову и как будут наказывать за неуважение к государственному языку.

Напомним, 25 апреля Рада приняла языковой закон. Депутаты набрали 278 голосов за принятие закона при необходимых 226 голосах.

Языковой закон: эксперты

Культуролог и литературовед Вадим Скуратовский в комментарии Главреду объяснил важность закона о языке.

"Все это время некоторые депутаты на суржике пугают, что все плохо в этом законе, от "А" до "Я". Другие пугают конфликтами с Польшей и Венгрией, к которым якобы приведет принятие закона. Это и есть диверсии. К большому сожалению, за последние полстолетия украинцев приучили не уважать родной язык. Это все не исчезнет за один день, но теперь будет наталкиваться на юридические барьеры", — уверен культуролог.

Руководитель фонда "Украинская политика", политолог, историк Кость Бондаренко считает что языковой законопроект, который находится на рассмотрении парламента, для действующего президента является чисто пиарным.

"Если говорить о сути языкового законопроекта, который сейчас находится на рассмотрении парламентариев, то он, действительно, является совершенно дискриминационным. Такой закон недопустимы, с точки зрения европейской цивилизационной точки зрения", — отметил Бондаренко.

А писатель Андрей Кокотюха отмечает, что закон будет регулировать часть публичных мероприятий, однако отнюдь не публичное городское пространство вокруг людей.

" Шановні пані та панове, Верховна Рада може дати більшість голосів за те, якою мовою треба вести офіційні заходи й публічні дискусії. Проте народні депутати не розглядатимуть питання, якою мовою треба писати меню в кафе та ресторанах. Їм те меню принесуть, вони виберуть страву й замовлять її. Крапка", — пояснил Кокотюха.

Языковой закон: позиция Зеленского

Советник победившего на выборах 2019 Владимира Зеленского Дмитрий Разумков уже отметил важность метода пряника в таком вопросе, как языковой.

Он подчеркнул, что развитие украинского языка – один из приоритетов Зеленского, но вот решать его политик намерен путем стимулирования.