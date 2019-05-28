Из БПП вышел депутат, которому в Раду принесли виселицу

28 мая 2019, 14:38

О намерении выйти из  БПП нардеп Каплин сообщил в стенах парламента еще 16 мая.

Сергей Каплин
Каплин вышел из БПП / comments.ua

28 мая, во вторник, спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил о выходе народного депутата Сергея Каплина из фракции Блок Петра Порошенко.

"Согласно части 3 статьи 160 закона о Регламенте Верховной рады Украины, сообщаю о выходе из состава фракции "Блок Петра Порошенко" Сергея Каплина", - объявил глава ВР, передает РБК-Украина.

Отметим, о намерении выйти из  БПП нардеп Каплин сообщил в стенах парламента еще 16 мая. В тот день депутат Михаил Бондарь бросил в него веревочную петлю для виселицы.

Читайте такжеПарламентская гонка: в антирейтинге партий на первом месте БППНапомним, 22 мая фракцию Блок Петра Порошенко в Верховной раде покинули четыре народных избранника -  Светлана Залищук, Аркадий Корнацкий, Сергей Лещенко и Мустафа Найем.

Также ранее Главред сообщал, что Владимир Гройсман решил уйти из партии Порошенко. С таким заявлением он выступил в украинском телеэфире. "Я не хочу быть статистом в следующем политическом сезоне, я хочу быть активным, бороться за идеи и их внедрять", — заявил он.

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БПП фракция Сергей Каплин Андрей Парубий новости Украины
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