Новая встреча в Минске: Кучма и Хомчак попытаются добиться прекращения огня

Кучма едет в Минск на встречу ТКГ / president.gov.ua

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе на заседании 5 июня в Минске обсудит освобождение заложников и вопросы безопасности, заявила пресс-секретарь экс-президента (1994-2005), представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарки Олифер.

Повестку дня новый глава украинской делегации в Минске Леонид Кучма обсудил во вторник во время встречи с представителем ОБСЕ по ТКГ Мартином Сайдиком, отметила Олифер в социальной сети Facebook.

Добавим, что в заседании ТКГ примет участие начальник Генерального штаба Руслан Хомчак.

"Начальник Генерального штаба будет работать согласно украинской доктрины. Завтра состоится первая встреча в Минском формате, он будет находиться на этой встрече", - сказал президент Владимир Зеленский в Брюсселе на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом.

Президент Украины также уточнил, что на встрече "будут определенные предложения по поводу возвращения в "Минск". Во-первых, прекращение огня (мы хотим все закончить), обмен пленных и очень много пунктов".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил Леонида Кучму представителем Украины на переговорах в Минске.

Также сообщалось, 4 июня, во вторник, президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе заявил о готовности к переговорам с Россией.