Главные новости 14 июня: превышение полномочий Порошенко и имена россиян-уничтожителей украинского Ил-76

Петр Порошенко превысил полномочия президента, решил Конституционный суд / Reuters

В пятницу, 14 июня, Конституционный суд Украины признал, что в 2014 году тогдашний президент Петр Порошенко превысил свои полномочия.

Кроме того, в Службе безопасности Украины назвали имена россиян, которые в 2014-м году в Луганской области сбили украинский транспортный самолет Ил-76.

Еще в этот день появилась информация, что в РФ за российскими паспортами отправились первые жители Донбасса.

Также стало известно, что советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон сообщил о новой возможности приближения мира на Донбассе благодаря избранию президентом Владимира Зеленского.

Главред собрал главные новости Украины и мира за 14 июня.

Превышение полномочий Петром Порошенко

Сегодня Конституционный суд Украины решил, что в 2014-м Порошенко превысил полномочия президента, создав указом №694 Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Россияне-уничтожители украинского Ил-76

В СБУ сообщили, что в 2014-м приказ сбить на Луганщине Ил-76 отдал командующий 58-й армией вооруженных сил России генерал-майор Евгений Никифоров, отправленный на Донбасс для осуществления военного вторжения и оккупации части территории нашей страны.

В спецслужбе добавили, что исполнили приказ ряд россиян — Дмитрий Уткин, Андрей Гуралев и Андрей Лебедев.

Поездка жителей Донбасса в РФ по российские паспорта

И.о. "министра инфраструктуры и транспорта" самопровозглашенной "ЛНР" Владимир Евдохин сообщил, что из захваченного Луганска в РФ по российские паспорта выехала первая группа жителей псевдореспублики — около 30 человек.

Приближение Владимиром Зеленским мира на Донбассе

Болтон встретился со спецпредставителем Госдепартамента Штатов по вопросам Украины Куртом Волкером, чтобы обсудить переговоры по украинскому государству. Собеседники согласились, что избрание президентом Зеленского создает новую возможность для достижения мира на Донбассе.

"…Волкер и я встретились сегодня (в четверг, 13 июня, — Ред.), чтобы обсудить переговоры по Украине и согласились с тем, что избрание президентом Зеленского создает новую возможность для достижения мира на Донбассе…", — сообщил Болтон.

Выборы в Верховную Раду 2019: главный конкурент Слуги народа

Глава избирательного штаба партии Слуга народа Александр Корниенко сообщил, что конкурентом политсилы на досрочных парламентских выборах 2019 является старая система.

По его словам, на востоке Украины у Слуги народа два конкурента — партии Оппозиционный блок и Оппозиционная платформа: За жизнь.

Ключевая инициатива партии Святослава Вакарчука Голос

Экономист Дмитрий Романович, кандидат в депутаты от партии Голос сообщил, что ключевая инициатива политсилы — лишение олигархов их влияния.

Эксперт заявил, что влияние олигархов является огромной проблемой для Украины — они протаскивают в парламент своих депутатов, контролируют медиа, де-факто обманывают людей и делают так, чтобы они заново голосовали, и с этого получают коррупционную ренту.