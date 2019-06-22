Рандеву Зеленского и Трампа: Баканов изложил США ключевые позиции Украины

Встрече Трампа и Зеленского быть / Главред

Временно исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов провел в США несколько важных встреч, целью которых является подготовка рандеву президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

По информации, в США Баканов встретился со специальным помощником президента США по вопросам Европы Фионой Гил. С ней Баканов обговорил реальные шаги тактического партнерства между Украиной и США.

"Особое внимание уделено подготовке визита в Вашингтон Президента Украины Владимира Зеленского, который вскоре должен состояться на приглашение Президента США Дональда Трампа", - передает пресс-служба ведомства.

Также стало известно, что друг детства Зеленского, Баканов передал представителям США ряд ключевых посланий Зеленского.

"В частности, во время встречи с заместителем помощника Государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджем Кентом была подтверждена неизменность внешнеполитического курса Украины, углубление евроатлантической интеграции нашего государства", - сообщили в СБУ.

Читайте такжеАстролог: вскоре из уст Трампа мы услышим фразу "мой друг Зеленский"Напомним, ранее в Украине обнародовали сроки встречи Зеленского и Трампа.

Также ранее у Зеленского назвали вероятную дату встречи с Трампом. По информации, встреча президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом может состоятся после саммита G20, запланированного на 28-29 июня 2019 года.

Также ранее сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский назначил первым замглавы СБУ друга детства Ивана Баканова.