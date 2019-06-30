В Раде рассказали, когда возьмутся за увольнение Климкина

Павел Климкин / УНИАН

В понедельник, 1 июля, комитет Верховной Рады Украины по иностранным делам рассмотрит вопрос об увольнении министра иностранных дел Украины Павла Климкина 1 июля.

По словам главы комитета депутаат Анны Гопко, комитет также рассмотрит назначение Вадима Пристайко на должность главы МИД Украины.

Кроме того, депутаты обсудят ситуацию в Парламентской ассамблее Совета Европы, передает Громадське.

Напомним, 11 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал представление на увольнение министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

Отметим, в четверг, 6 июня, Верховная Рада не поддержала президентское предложение об отставке министра иностранных дел Павла Климкина.

Как известно, министр иностранных дел Украины Павел Климкин объявил о своей отставке в пятницу 17 мая.