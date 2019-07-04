"ЦИК и Верховный суд – детища Порошенко": адвокат Небесной сотни объяснил причину регистрации Клюева

Виталий Тытыч

Адвокат Небесной сотни Виталий Тытыч объяснил Главреду, как получилось, что одиозный политик Андрей Клюев попал в список кандидатов в народные депутаты и кто может за этой историей стоять.

По его словам, решение зарегистрировать бывшего главу Администрации президента Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом в нардепы было пробным шаром в контексте других персонажей, подозреваемых в преступлениях, а акцент общественности и СМИ был смещен на Клюеве специально.

"Вывод суда, что Клюев, якобы проживавший в Донецке, все это время находился на территории Украины - это очень опасный прецедент. Да, действительно это оккупированная территория и это территория Украины. Но законодательство не настолько тупое, как наши судьи. При допуске к выборам, кроме проживания на протяжении пяти лет, есть такое понятие - имеет право голоса. В соответствии с законом про гражданство Украины – это правовая связь с украинским государством, которая отображается во взаимных правах и обязательствах.

И очевидный факт, что лицо, которое находится на временно-оккупированных территориях, не является частью правовой системы Украины. И не может быть в нашей системе привлечено к тем процедурам, к которым привлекается обычный гражданин. И эта связь про право голоса, которая указана как обязательный ценз, была утрачена. Уже нет взаимных прав и обязательств, этот сегмент нарушен", - отметил Тытыч.

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По его словам, ЦИК не имела права регистрировать Клюева кандидатом, поскольку против него возбуждено несколько дел, причем, не только в деле пыток студентов и разгона мирных демонстрантов в ноябре 2013 года, но и в коррупционных преступлениях на 170 миллионов.

"И именно в этом деле Печерский суд давал разрешение проводить специальное досудебное расследование. И именно по этому делу Клюев находился в розыске Интерпола до марта 2019-го.

"Не исключаю, что Клюев и Шарий – это пробная закидка, чтобы откатать схему. При этом ЦИК и Верховный суд – это полностью детища Петра Порошенко. И получается, что все было сделано так, как надо определенным силам. Ведь решения в пользу таких персонажей, как Клюев и Шарий подняли волну. В СМИ заговорили о "реванше", а все эти "порошенки" тут же вызвались нас спасать", - резюмировал адвокат.

Напомним, 1 июля Кассационный административный суд при Верховном суде Украины разрешил экс-главе АП времен Януковича Андрею Клюеву принять участие в выборах.

2 июня Клюев был зарегистрирован кандидатом в депутаты в 46-м одномандатном избирательном округе.

После этого экс-президент Петр Порошенко объявил, что его команда присоединяется к акции "Терпеть больше нельзя", которая прошла во вторник, 2 июля, на Майдане Независимости. Акция была направлена против регистрации Клюева и блогера Шария кандидатами в депутаты.

Вечером 3 июля Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию Андрея Клюева, за его снятие с выборов все судьи проголосовали единогласно. Также был недопущен до выборов Шарий.

Выбор в парламент состоятся 21 июля.