Кто посадит Порошенко: эксперт предупредил, где еще остались "щупальца" экс-президента

20 августа 2019, 18:15

По информации экс-нардепа, Порошенко "нагрел" себе миллиардов больше, чем его предшественник Янукович.

Когда Порошенко посадят - где еще в Украине остались
Когда Порошенко посадят - где еще в Украине остались "щупальца" Порошенко

Нельзя с точностью сказать, сколько миллиардов долларов "нагрел" предыдущий президент Украины Петр Порошенко за время своей каденции, отметил политический аналитик, глава Центра исследований политических ценностей, бывший народный депутат Украины, председатель художественного объединения "Последняя баррикада" Александр Доний.

"Можем только подозревать. По отрывками информации, это колоссальные суммы, это больше, чем получил Янукович за время пребывания у власти. Речь идет об ужасных злоупотреблениях. Соответственно, эти деньги могут бросаться на воздействие. Что, в принципе, и делалось", – рассказал эксперт во время чата на Главреде, отвечая на вопрос, в каких структурах еще остаются "щупальца" Порошенко.

Читайте такжеВ США обвинили Порошенко: за время президентства умыкнул $8 млрдОн высказал надежду, что когда-нибудь дело всё-таки дойдет до тщательной проверки активов бывшего президента: "Скажем, до того, какие заоблачные средства были брошены на официально не порошенковский канал "Прямой". Но кто-то же его финансировал… Откуда-то же появилась информация о заоблачных гонорарах Ганапольского и Киселева. Откуда шли деньги на эти гонорары? Откуда брали эти деньги люди из окружения Порошенко? Эту цепочку нужно распутывать".

Подобных эпизодов очень много, констатировал экс-нардеп.

"Есть огромное количество людей на ставках, которые делали раскол в украинском обществе и сеяли язык вражды. Они до сих пор остаются. И средства Порошенко продолжают выполнять свою злую функцию. Кадры, которые расставил Порошенко, много где остаются на своих должностях. Конечно, всегда есть "флюгера" в исполнительной власти, которые переориентируются на новую власть. Но средства, которые есть у Порошенко и его друзей, условных Кононенко – просто гигантские. И влияние этих средств еще долго будет уничтожать Украину изнутри, гниение будет продолжаться. Хотя, конечно, оно связано не только с Порошенко", – считает Доний.

В любом случае, этот фактор разрушительных средств сохраняться, уверен он.

По его словам, доплаты от Порошенко депутатам от других фракций тоже вполне вероятны, то есть разложение Верховной Рады тоже является вероятным. Допускает эксперт и воздействие экс-главы государства на органы правосудия для того, чтобы не попасть за решетку.

Читайте такжеОхота на Порошенко: смогут ли Зеленский и Портнов посадить экс-президента"А Порошенко может попасть за решетку за очень многим пунктам. Дела против Порошенко, к сожалению, могут разваливаться или длиться вечно. Поэтому его негативное влияние будет очень длительным. Я считаю более вероятным судебное преследование Порошенко за рубежом. В частности, в Панаме вроде началось дело по Порошенко. Посмотрим… В конце концов, Лазаренко посадили в Америке, а Фирташа удерживают в Австрии по представлению США. Поэтому большая вероятность, что Порошенко посадят какие-то зарубежные органы. А до того он будет выполнять свою разрушительную функцию в Украине", – резюмировал Доний.

Напомним, накануне в ГПУ одобрили подозрения окружению Порошенко. Доказательств для объявления подозрений Гонтаревой и Филатову достаточно, сказал Луценко, сославшись на своего зама.

Как сообщили в ГБР, на Порошенко и других высокопоставленных лиц завели 11 уголовных дел.

Читайте такжеПочему преследованием Порошенко занимается только один ПортновПри этом в ГБР раскрыли детали нового дела против Порошенко. Государственное бюро расследований подтвердило факт открытия уголовного производства по поводу возможной организации экс-президентом Украины Петром Порошенко незаконной переправки лиц через государственную границу.

Кроме того, в Панаме завели дело по офшорным сделкам Порошенко. Панамские власти приняли решение о начале официальных уголовных процедур, подчеркнул Андрей Портнов.

Напомним, 25 июля Порошенко был в ГБР на допросе по делу о продаже завода Кузница на Рыбальском. Его обвиняют в отмывании средств и неуплате налогов при продаже предприятия. По словам юриста Андрея Портнова, экс-президент легализовал 300 млн долларов доходов через офшорные компании.

Позднее в ГБР назвали странным поведение Порошенко. Глава Госбюро расследований Роман Труба уточнил, что на Порошенко заведены 11 производств, и он не понимает, почему политик упорно отрицает действительность.

Суд уже дал добро на изъятие документов в банке Порошенко по делу о продаже Кузницы на Рыбальском.

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Петр Порошенко Александр Доний
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