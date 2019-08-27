Эксперты раскрыли, о чем говорят зарубежные визиты Зеленского

27 августа 2019, 14:04

Прорывов на международном уровне пока не наблюдается.

О чем говорят зарубежные визиты Зеленского
О чем говорят зарубежные визиты Зеленского / сайт президента Украины

Президент Владимир Зеленский остается верен западному вектору в своей геополитической политике – но похвастаться прорывами на международном уровне новая власть пока не может.

Первый свой зарубежный визит Зеленского совершил в Брюссель, обозначив тем самым доминирующий вектор внешней политики Украины.

"Западный вектор даст возможность показать, что курс, утвержденный после Революции достоинства, продолжен и будет развиваться дальше", – объяснял Главреду международный эксперт Борис Парахонский.

После этого были визиты во Францию, Германию, Канаду и Турцию. То есть Зеленский встречался с теми же европейскими лидерами, что и его предшественник Петр Порошенко. Этим он демонстрирует приоритетность европейского направления для своей политики, пояснил политолог Петр Олещук.

Читайте такжеСаммит с Зеленским и Путиным: Меркель анонсировала встречу в "нормандском формате""Без сомнения, он не очень комфортно чувствовал себя во время первых зарубежных визитов во Францию или Германию. Но нужно понимать, что пока власть у нас не завершила свое формирование. И оно полностью не завершится, пока не будет назначен новый министр иностранных дел, который будет пользоваться полным доверием самого Зеленского. На данном этапе во многих моментах было заметно отсутствие общей позиции между Офисом президента и Министерством иностранных дел. И это тоже влияло на эффективность проведения первых визитов и встреч", – отметил Олещук.

А вот прорывов на международном уровне пока не наблюдается.

"Это были скорее ознакомительные визиты, а мировые лидеры присматриваются к Зеленскому. Он для них еще до недавнего времени был полной загадкой. Пока же они знакомятся, подтверждают предыдущие определенные позиции и заявления, не более. И делать какие-то далеко идущие выводы на основании первых ста дней президента – рано", – резюмировал эксперт.

Напомним, в Киев внезапно нагрянул советник Трампа по нацбезопасности Болтон. По информации, Болтон надеется на продуктивные встречи с украинскими властями.

Также спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер рассказал, чего ждут от Зеленского во время встречи с Трампом. Киев и Вашингтон пока не определили дату визита Владимира Зеленского в США, сообщил дипломат.

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Владимир Зеленский визиты Петр Олещук Борис Парахонский
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