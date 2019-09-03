Парламент отстранил Милованова с должности замглавы Совета НБУ

Тимофей Милованов уволен с должности замглавы НБУ / facebook.com/ Тимофей Милованов

Во вторник, 3 сентября, Верховная Рада Украины уволила Тимофея Милованова с должности заместителя главы Совета Национального банка Украины.

По информации, за увольнение Милованова проголосовали 320 народных избранников.

Отметим, парламент уволил Милованова в связи с его назначением в новый Кабинет министров.

Напомним, ранее глава Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил об объединении Министерства экономического развития и торговли и Министерства аграрной политики.

Читайте такжеSPA вместо лекций: Милованов рассказал, как отучились в Трускавце "слуги народа""Будет объединение Министерства экономического развития и торговли с Министерством аграрной политики и продовольствия. Целью объединения является ускорение реализации ключевых реформ, таких как: приватизация государственных предприятий, введение рынка земель сельскохозяйственного назначения, детенизация аграрных рынков и земельных отношений, либерализация трудовых отношений - увеличение количества легальных рабочих мест, расширение доступа к международным рынкам, перезагрузка системы профессионального обучения, модернизация подходов к научным исследованиям и внедрение инноваций в аграрной сфере", - написал Милованов на своей странице в Facebook.