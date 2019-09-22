"Попахивает грандиозным скандалом": в США разыгрывают украинскую карту – эксперт

Эксперт прокомментировал предстоящую встречу Владимира Зеленского с Дональдом Трампом / коллаж ЗН

"Украинская карта", в силу слабости нашей страны, по мнению американских политиков, должна быть разыграна в президентской кампании в США, заявил политический эксперт Олег Постернак.

Комментируя предстоящую встречу Дональда Трампа с Владимиром Зеленским он подчеркнул, что американский лидер будет заинтересован в конкретных шагах по мирному урегулированию на Донбассе.

Вместе с тем он напомнил, что последние скандалы вокруг возможного давления Трампа на Зеленского в ходе их телефонного разговора и действий адвоката президента США Рудольфа Джулиани накладывают определенный отпечаток на предстоящую встречу двух лидеров.

"Общий антураж предстоящей встречи (Зеленского с Трампом, - ред.) попахивает большим, грандиозным скандалом", - отметил он в комментарии на канале 112 Украина.

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По его словам, на этом фоне вопрос Донбасса выглядит не совсем актуальным.

"Украина уже втянута в предвыборные разборки в США", - добавил эксперт.

Напомним, ранее Дональд Трамп ответил на обвинения в давлении на Зеленского.