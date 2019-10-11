"Пох*р на всех": "балованной принцесске" Мендель предложили устроить темную после нового скандала со СМИ

Мендель "впихнулась" в новый скандал со СМИ: появилось видео / Facebook/Юлія Мендель

Юлия Мендель, пресс-секретарь украинского Владимира Зеленского, "впихнулась" в новый скандал со СМИ.

Сначала Мендель попала в скандал из-за Сергея Андрушко. На этот раз на нее жалуется журналистка Юлия Забелина.

У себя в Facebook Забелина выложила видео, на котором видно, как пресс-секретарь пытается оттереть журналистку от своего шефа, схватив под локоток.

"В общем, пресс-секретаря Зеленского Юлию Мендель предыдущие истории ничему не научили… Считала и считаю, что пресс-секретарь президента должен вести себя более уважительно по отношению к журналистам", – заявила Забелина.

В комментариях под постом возмущенные пользователи называют Мендель "балованной принцесской" и полушутя-полусерьезно предлагают устроить ей темную.

"Звук (на видео – ред.) плохо слышно, но мимика балованной принцесски говорит сама за себя. Ей пох*р на вас всех, у нее свой бал, и она на нем королева!" – пишет Андрей Черванский.

"Видно, у нее особые потребности в "тактильной коммуникации", – иронизирует Владимир Федощук.

"Да она больная на голову, смысл ее обсуждать. Толкните ее в ответ, да посильнее, – советует Maxim Kopeyka.

"Ооооо! И ты испытала тактильный контакт с этой особой… Я до сих пор не могу забыть, как Пендель меня подняла за талию и переставила... Да уж, нет слов", – подлила масла в огонь возмущения Анна Стешенко.

Судя по перепостам, видео нового скандала с Мендель уже кочует по соцсети:

Напомним, что в сентябре Мендель грубо оттолкнув журналиста Андрушко. Инцидент попал на видео, которое разлетелось в СМИ и вызвало негодование в украинском обществе. Позже стало известно, что в отношении спикера Зеленского написали заявление в правоохранительные органы.

Новой скандал произошел во время пресс-марафона президента Владимира Зеленского, который продолжался 14 часов. Глава государства ответил на около 500 вопросов.