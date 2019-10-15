В Слуге народа появился новичок: что о нем известно

Александр Копыленко / lb.ua

Парламентская фракция Слуга народа претерпела изменения. Александр Копыленко стал новым членом монобольшинства.

Так, первый вице-спикер Руслан Стефанчук во вторник, 15 октября, принял присягу у народного избранника в соответствии с регламентом

"Согласно поданному заявлению и в соответствии с... регламентом Верховной Рады Украины, сообщаю о вхождении народного депутата Копыленко Александра Любимовича в состав депутатской фракции политической партии "Слуга народа", – заявил Стефанчук.

Копыленко занял место "слуги народа" Анны Коваленко, досрочно сложившей свои полномочия в связи с назначением на пост заместителя главы Офиса президента.

Кто такой Александр Копыленко

Новый член парламентской фракции Слуга народа родился 26 июня 1962 года в Киеве. Копыленко является доктором юридических наук, профессором, академиком Академии правовых наук Украины и Национальной академии наук Украины. Автор более 400 научных работ, которые известны не только в Украине, но и заграницей.

Кроме того, с 1998 по август 2002 год занимал пост советника спикера Верховной Рады. После чего работал директором Института законодательства Верховной Рады Украины. А с 2013 по 2014 год был членом Центральной избирательной комиссии Украины.

Напомним, что глава украинского государства Владимир Зеленский подписал указ об увольнении с должности заместителя главы Администрации президента Валерия Кондратюка.